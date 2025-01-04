Из-за сложных метеорологических условий и временного закрытия автомобильных трасс на участках Астана-Караганда, Астана-Павлодар и Астана-Кокшетау, около 500 пассажиров, оказавшихся в затруднительном положении, были оперативно перенаправлены на железнодорожное сообщение, сообщает пресс-служба АО «Пассажирские перевозки».

АО «Пассажирские перевозки» оперативно организовало перевозку пассажиров, обеспечив их безопасность и возможность добраться до пунктов назначения.

Со станции Сарыбель на поездах №44 «Костанай-Алматы», №327 «Караганда-Костанай», №6857 «Астана-Караганда» и №145 «Караганды-Омск» было перевезено 100 человек в Караганду и Астану.

Из Екибастуза на поездах №7509 «Павлодар-Астана» и №139 «Павлодар-Пресногорьковская» отправились 63 пассажира, а со станции Ерейментау — 52 человека на поездах №7501 «Павлодар-Астана» и №140 «Павлодар-Пресногорьковская» в столицу.

Еще 202 пассажира были перевезены со станции Курорт-Боровое в Астану на поездах №6812 «Курорт-Боровое-Астана», №6830 «Кокшетау-Астана», №7516 «Кокшетау-Астана», №624 «Петропавловск-Астана» и №7508 «Кокшетау-Астана».

Кроме того, со станций Макинка, Ельтай и Аккольбыли перевезены 76 пассажиров соответственно на поездах №7508 «Курорт-Боровое-Астана» и №76 «Петропавловск-Кызылорда». Все они направились в столицу.

В сложных погодных условиях поезда остаются одним из самых надежных и безопасных способов передвижения. Национальный перевозчик продолжает принимать все необходимые меры для обеспечения безопасности и комфорта пассажиров, призывая граждан воздерживаться от дальних поездок без крайней необходимости.

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