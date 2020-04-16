Около 500 масок в день шьет цех в Костанайской области

Решать свои проблемы собственными силами — так решили в районе имени Беимебета Майлина, когда с введением режима ЧП возник дефицит с медицинскими масками. За дело взялись местные волонтёры и работники швейного цеха «Юджин». В августе прошлого года предприятие выиграло социальный грант на полмиллиона тенге и закупило 3 швейные машинки. Первым крупным заказом для них стало производство востребованных сейчас защитных масок, сообщает alau.kz

С утра до позднего вечера в ателье «Юджин» не умолкает шум швейных машинок, на которых шьют такие необходимые сейчас защитные маски. За правильностью их изготовления следит Лаззат Талханбаева. Она инвалид второй группы, по образованию программист, но занятие рукоделием у нее, как говорится, в крови. Бабушка шила, отец занимался перетяжкой мебели, да и сама Лаззат берется за любое швейное дело.

«Я люблю шить с детства. А сейчас у нас в стране чрезвычайное положение. И мы решили помочь людям, поэтому начали шить маски. В этом нам помогают волонтеры»,- говорит ИП Ляззат Талханбаева.

Сейчас пошивом масок занимаются 10 человек. Ребята и раньше приходили обучаться швейному делу, ну а после введения в регионе масочного режима, их сплотило общее дело. Возглавляет команду волонтёров-швей руководитель молодежного ресурсного центра Еркин Назаров. Самая кропотливая работа в изготовлении масок, говорит Еркин, это вязка резиночек.

«В день мы должны вязать по 10-8 тыс резинок. А здесь, также нарезается материал, который изготавливается около 100 метров. 50 метров в день. Мы должны обрабатывать его, материал проходит очистку. После того, как сшивается маска, обязательно проводиться глажка»,- сказала руководитель молодежного ресурсного центра района им.Б.Майлина Еркин Назаров.

В день, общими усилиями шьют около 500 масок, но и этого, как говорят производители, бывает не достаточно. На маски большой спрос не только в районе Беимбета Майлина, но и в ближайших сельских округах. Заказы приходят и от крупных предприятий. К примеру, АО «Варваринкое» приобрело у швейного цеха 5 тыс масок, которыми бесплатно обеспечило магазины и работников государственных структур. Всего с марта по апрель, работники ателье сшили около 9 тыс. масок. А а несколько сотен средств защиты ребята из молодежного центра раздали нуждающимся. И такие гуманитарные акции они проводит практически каждую неделю.

«Люди очень радуются. И когда ты смотришь, что они радуются, это самой приятно становиться очень. Молодцы, что работают. Заботятся о народе. Нормально дышится. Не мешает ни чего. Свободно. Спасибо. У кого-то и масок нет. Думаю, что это очень хорошо, что придумали такую акцию»,- говорит волонтер Асем Байканова.

Благодаря оперативной и слаженной работе сотрудников цеха и волонтёров уже к началу апреля потребность в медицинских масках практически для всех жителей района Беимбета Майлина восполнена.

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