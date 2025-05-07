Выступая на военном параде, посвящённом 80-летию Победы в Великой Отечественной войне и Дню защитника Отечества, президент Касым-Жомарт Токаев поздравил казахстанцев с юбилеем Победы.

«Наш народ внес огромный вклад в Великую Победу. В годы Великой Отечественной войны на фронт были призваны свыше миллиона двухсот тысяч казахстанцев, половина из них героически погибли, отдав свои жизни за светлое и безопасное будущее следующих поколений соотечественников. Ратные подвиги наших земляков стали ярким свидетельством храбрости и мужества казахского народа. Свыше 500 казахстанцев были удостоены звания Героя Советского Союза. Талгат Бигельдинов, Сергей Луганский, Сагадат Нурмагамбетов, Иван Панфилов, Бауыржан Момышулы, Нуркен Абдиров, Малик Габдуллин, Сабыр Рахимов, Маншук Маметова, Алия Молдагулова, Рахимжан Кошкарбаев, Хиуаз Доспанова и многие другие славные воины оставили неизгладимый след в истории. Пример самоотверженности и стойкости продемонстрировали в годы войны наши труженики тыла. Из Казахстана на фронт было направлено полторы тысячи вагонов одежды и продуктов питания. В республику были перебазированы и построены сотни предприятий, которые в кратчайшие сроки наладили производство военной продукции. На заводах и фабриках казахстанцы изготавливали вооружение и боеприпасы, шили обмундирование. Девять из десяти пуль были отлиты из казахстанского свинца. Чествовать Великую Победу – это, прежде всего, свято чтить память о наших героях. Подрастающее поколение должно знать об их боевых и трудовых подвигах».