Около 7 тысяч человек зачислены в колледжи региона

В этом году в некоторых колледжах региона наблюдали всплеск желающих поступить. В частности на медицинские и педагогические специальности, передает alau.kz

Приемная комиссия Костанайского строительного колледжа только вчера перестала принимать заявления на очную форму обучения от будущих студентов. И вот теперь здесь подводят итоги зачисления. В целом статистика среди поступающих от прошлогодней отличается не сильно. Большого всплеска желающих учиться в колледже в этом году не наблюдалось. Тем не менее, все бюджетные места оказались заняты, а группа коммерческого обучения заполнена.

«Для обучения в новом учебном году по государственному образовательному заказу нам было выделено 315 мест. Все их мы выполнили. И, кроме того, набрали одну группу коммерческую – это группа дизайнеров. На базе 9 класса мы приняли 250 студентов, на базе 11 класса 65 студентов»,- рассказал директор Костанайского строительного колледжа Арман Шамшин.

Стабильный прием желающих учиться в организациях ТиПО наблюдали практически во всех учебных заведениях региона. И это не смотря на то, что карантин изменил планы многих студентов, и вместо того, чтобы учиться за границей они решали остаться на родине. Хотя в некоторых колледжах города это обстоятельство все же дало некоторый всплеск среди абитуриентов.

«У нас был большой конкурс в Костанайский медицинский колледж, в педагогический колледж, в крупные колледжи города Костанай. На 10 процентов, наверное, рост был. На медицинские в особенности специальности. В этом году поступающих на медицинские специальности»,- сообщила Айнур Хайруллина, руководитель отдела управления образования акимата Костанайской области.

Всего же в колледжи Костанайской области смогли поступить почти 7 тысяч человек. Из них на бюджете будут учиться 5203 студента, в том числе 950 ребят в рамках государственной программы «Енбек». В группы на коммерческой основе зачислены оказались 1674 человека. При этом часть ребят подавали документы через электронные порталы и некоторые по-прежнему не предоставили их бумажные варианты в организации образования.

«Мы ждем. Будем ждать указания от санитарного врача. Если нам разрешат, чтобы они приходили. Ведь у нас в основном несовершеннолетние и их здоровье нам важно. Когда у нас будет разрешение, чтобы они могли сюда приходить, тогда мы организуем»,- прокомментировал Арман Шамшин.

На данный момент зачисление в колледжи региона все еще продолжается. Но теперь уже для тех, кто хочет обучаться заочно. Заявления на эту форму обучения будут принимать до 20 сентября.

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