В 2026 году около 70 тысяч казахстанцев получат возможность приватизировать арендное жильё, предоставленное по государственным программам. Об этом сообщил Бакытжан Жунисбеков, председатель Комитета по делам строительства и ЖКХ Министерства промышленности.

По его словам, изменения в законодательстве позволили выкупать арендное жильё, ранее предоставленное без права приватизации. Воспользоваться этой возможностью смогут граждане, получившие квартиры в рамках госпрограмм. При этом приватизация остаётся добровольной.

Как отметил Жунисбеков на брифинге в СЦК, в 2025 году правом приватизации воспользовались более 15 тысяч человек, при этом около 9 тысяч из них получили жильё на безвозмездной основе .

В текущем году государством предоставлено порядка 8 тысяч арендных квартир, а также выдано более 11 тысяч льготных ипотечных займов. Кроме того, в 2025 году очередникам передано 14,5 тысячи арендных квартир на сумму 217,8 млрд тенге.

Также за счёт государственных средств было построено и выкуплено 14,1 тысячи единиц кредитного жилья общей стоимостью 140,2 млрд тенге.