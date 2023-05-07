Около 90 тысяч казахстанцев прошли регистрацию залогов на авто онлайн

В Казахстане стала доступна регистрация залога на авто в онлайн-режиме. По данным МВД, уже порядка 90 тысяч человек воспользовались этим новшеством со своих смартфонов, сообщает zakon.kz.

Как пишет Polisia.kz, речь идет о гражданах, которые покупают авто в кредит и им нужна регистрация залога на приобретаемый автотранспорт. Раньше для этого нужно было ехать в областной центр, сдавать несколько бумажных экземпляров договоров залога для регистрации в полицию, после чего везти их обратно в банк. Такая процедура занимала практически до 3-4-х дней. То же самое и при снятии залога с автомобиля: требовалось сначала получить в банке письменное подтверждение о погашении кредита, которое потом необходимо было предоставить в полицию.

«На сегодня достаточно пройти авторизацию в приложении банка, подписать документы цифровой подписью, после чего залог на автомобиль автоматически зарегистрируется в базе данных МВД. Теперь посещение полиции и банков не требуется. Регистрация залога и его прекращение занимает до 5 минут, а электронные копии договора залога и свидетельства о его регистрации будут всегда доступны на смартфонах автовладельцев», – отметили в МВД

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