Около двух тысяч родителей в Костанайской области дали свое согласие на вакцинацию школьников

Прививать их будут в медорганизациях, там же провакцинироваться смогут беременные и кормящие женщины. Об этом сегодня на брифинге рассказала заместитель управления здравоохранения Костанайской области. Поступление вакцины в область ожидается сегодня вечером. Первой партией придет 35 100 доз.

Костанайская область находится в «желтой» зоне. Лечение проходит 441 человек. За минувшие сутки зарегистрировано 116 случаев коронавируса. Первым компонентом вакцинировано почти 67 % от подлежащего населения, вторым — 62%. С 22-го ноября стартует и ревакцинация. Однако больше всего костанайцев волновала дата начала прививочной кампании школьников и беременных вакциной «Пфайзер». В некоторых регионах страны она была начата еще 15 ноября.

«В область, мы думали что до обеда вакцина придет «Пфайзер», но в связи с тем, что погодные условия, так как я вчера только вернулась с Нур-Султана, мы проезжали конечно и туманы, мы проезжали дорогу, где у нас был и гололед. Но сегодня до конца дня мы ожидаем что рефрижератор наконец-то дойдет до нашей области. В область к нам поступит 35 100 доз вакцины «Пфайзер», — сообщила замруководителя управления здравоохранения Костанайской области Анжела Бексултанова.

Актуальным и открытым был вопрос о том, где будут прививать подростков. В минздраве республики говорили об иммунизации от коронавирусной инфекции в школьных прививочных пунктах. Однако, в нашей области управления здравоохранения и образования, совместно с департаментом санитарно-эпидемиологического контроля приняли другое решение.

«В настоящий момент те дети, родители которых изъявили желание, подписали информированное согласие, они будут приглашать в прививвочные пункты медорганизаций. В последствии, если родители будут изъявлять желание, будут подписывать информированное согласие. И количество лиц будет увеличиваться, то есть в тех же вузах, тех же сузах, фактически будет организована прививочная выездная бригада, которая уже есть, имеется в наличии которая будет выезжать в те прививочные пункты при школах, при сузах, при вузах», — сказала Бексултанова.

Проведут в Костанайской области и исследования по оценке популяционного иммунитета к вирусу ковид-19. Желающие смогут пройти по ссылке, которую разместят на официальных ресурсах, ответить на вопросы и программа сама определит, нуждаетесь ли вы в исследовании, после чего вам придет извещение. С помощью анализа крови, который будут брать по месту прикрепления в поликлинике, можно проверить свой иммунитет в поствакцинальном или постинфекционном периоде.

«К нам будут доставлены все необходимые материалы. И единственное, наш специалист сейчас поехал на обучение в Алматы и должна прийти ссылка облачного хранения, где будут определяться категории людей для проведения именно этого исследования популяционного иммунитета. Просто чтобы наши люди были готовы и знали», — сказал замруководителя департамента СЭК Костанайской области Юрий Севостьянов.

О дате начала данных исследований обещали сообщить дополнительно. Также пока неизвестно когда в область поступят дозы «Пфайзера» для желающих привиться платно. Сколько будет стоить прививка, специалисты от управздрава тоже ответить затрудняются.

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