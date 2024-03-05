Около миллиарда тенге задолжали своим детям жители Костанайской области

На сегодня 15 тысяч жителей Костанайской области официально считаются плательщиками алиментов. Правда платят не все. К примеру, только в Костанае 345 детей остаются без выплат. Долгами по алиментам занимаются частные судебные исполнители.

Самой частой причиной, когда родитель не выплачивает деньги своему ребёнку, они называют отсутствие работы.

«Мы знаем, что, если человек находится в статусе официального безработного исчисления задолженности по алиментам определяется со среднемесячной заработной плате по Республике Казахстан, а это огромные цифры. В этой связи у должников задолженность имеет колоссальные цифры, огромные», — говорит частный судебный исполнитель Динара Есмухамбетова.

Помимо этого, важную роль в выплате алиментов играет человеческий фактор. К слову, не редко должники ссылаются на плохие взаимоотношения с взыскателем. Не смотря на это, существует широкий спектр принудительных методов взыскания долгов. Например, конфискация имущества, наложение ареста на банковские счета, или же запрет на выезд за границу.

«При наличии за должником задолженностей свыше 250 МРП, законодатель предусмотрел такую меру воздействия на должника, как приостановление действия раннее выданного должнику свидетельства на управление автотранспортными средствами, и она на сегодня является самой действенной мерой», — объяснила судоисполнитель.

В феврале этого года, жителя области приговорили к 1 году лишения свободы. На данный момент в городском суде рассматривается 5 дел злостных уклонистов. В 2023 году было 4 аналогичных случая.

«12 февраля текущего года, специализированным межрайоным судом по делам несовершеннолетних Костанайской области, рассмотрено уголовное дело в отношении должника в совершении уголовного правонарушения, предусмотренной статьей 139 уголовного кодекса. Стоит отметить, что данное правонарушение должник совершил во время отбывания наказания в виде ограничения свободы по аналогичному правонарушению, но мер к исправлению в своем поведении он не предпринимал», — сообщила сотрудник прокуратуры Костаная Асель Утебаева.

На очередном пленарном заседании мажилиса парламента депутат Магеррам Магеррамов для решения проблемы предложил создать в Казахстане государственный алиментный фонд. Основной его целью будет выплата алиментов детям, которые свыше трех месяцев их не получают. А возмещение государству производимых выплат будет осуществляться путем взыскания данных сумм с неплательщиков алиментов. Будет ли предложение мажилисмена принято к рассмотрению, пока не известно.

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