Около пяти тысяч 11-летних девочек планируют привить в Костанайской области от вируса папилломы человека. Вакцинация в Казахстане начнется в сентябре. Она поможет защитить от рака шейки матки будущих мам. Делать ее будут только с согласия родителей. Специалисты же отмечают, что есть очень много научных доказательств, что развитие рака шейки матки связано с заражением женщины вирусом папилломы человека

Вирус папилломы человека очень широко распространен, может передаваться от человека к человеку контактно-бытовым и половым путем. При этом существует более 100 видов данного вируса, 14 из которых могут привести к развитию онкологических заболеваний. Согласно данным специалистов, в 80% случаев к раку шейки матки приводит именно вирус папилломы человека.

«Этот вирус папилломы человека передается преимущественно половым путем. Вакцинация должна проводиться девочкам до первого полового дебюта. Этот возраст в разных странах по разному от 11 до 14 лет. В нашей стране выбран оптимальный возраст — 11 лет.», — говорит врач-гинеколог Костанайской областной онкологической больницы Марат Крылдаков.

Старт вакцинации в стране планируется на сентябрь. Прививки девочкам-подросткам будут делать только после получения согласия от их родителей. Специалисты отмечают, что программа вакцинации должна предотвратить 99% случаев рака шейки матки. В нашей области планируется привить около пяти тысяч 11-летних девочек.

«Абсолютно вакцина безопасная. В ее составе нет вируса. Ни живого, ни мертвого, никакого. Есть только белок, который по своему составу идентичен составу вируса в клетке. Иммунная система, когда встречается с этим белком формируется стойкий иммунитет, который защищает от ВПЧ. Сохраняется он практически на всю жизнь», — сказал врач.

Марат Крылдаков отмечает, что вакцинация от ВПЧ внедрена уже в 125 странах. В одной из первых 15 лет назад в Австралии, где уже видны результаты. Там распространенность ВПЧ среди женщин 18-35 лет снизилась на 90%. По данным областного департамента санэпидконтроля, пока в стране еще не закупили вакцину, министерство здравоохранения еще ведет переговоры о покупке.

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