Около полутора тысяч бутылок водки пыталась незаконно реализовать «предпринимательница» Костанайской области

Сотрудниками департамента экономических расследований по Костанайской области Комитета по финансовому мониторингу МФ РК пресечена попытка незаконной реализации алкогольной продукции с поддельными учетно-контрольными марками. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Так, путем контрольного закупа сотрудниками департамента выявлен факт незаконной продажи 12 бутылок водки марки «Элитная» в оптовом магазине, принадлежащем индивидуальному предпринимателю из Мендыкаринскогорайона.

Следствием установлено, что «предпринимательница» незаконно приобрела у неустановленного лица и хранила алкогольную продукцию в общем количестве 1 444 бутылки объемом 0,5 литра с поддельными учетно-контрольными марками для дальнейшей реализации.

Судом Мендыкаринского района она признана виновной в совершении уголовного правонарушения и ей назначено наказание в виде штрафа в размере 500 МРП с лишением права заниматься деятельностью по хранению и оптовой реализации алкогольной продукции сроком на 1 год.

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