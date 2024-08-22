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Около тысячи обладателей знака «Алтын белгі» не получили гранты по итогам конкурса

Фотография для новости Около тысячи обладателей знака "Алтын белгі" не получили гранты по итогам конкурса

pixabay.com

15% обладателей знака «Алтын белгі» не получили гранты на обучение в вузе, сообщили в Министерстве науки и высшего образования РК в ответе на запрос Informburo.kz.

«В 2024 году принято 6403 заявления от обладателей «Алтын белгі», из них получили образовательный грант 5419 человек, или 85%», – сообщили в ведомстве.

Там пояснили, что образовательные гранты с присуждением степени «бакалавр» за счёт средств республиканского бюджета присуждаются на конкурсной основе по конкретным группам образовательных программ в соответствии с результатами ЕНТ.

«Все гранты присуждаются на конкурсной основе по результатам ЕНТ. Дополнительно сообщаем, что лица, награждённые знаком «Алтын белгі», имеют преимущественное право только при равенстве баллов», – подчеркнули в Миннауки.

В министерстве также привели статистику за прошлые годы. Так, в 2023 году в конкурсе участвовали 5904 обладателя знака «Алтын белгі», из них получили гранты 5090, или 86,2%, в 2022 году этот показатель составил 83%

 

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