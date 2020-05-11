Окончательное решение примут 18 мая. Заседание оперативного штаба состоялось в Костанайской области

Сегодня на заседании оперативного штаба под председательством акима Костанайской области Архимеда Мухамбетова были обсуждены основные вопросы по недопущению распространения коронавирусной инфекции и послаблениях ограничительных мер в соответствии с решением Государственной комиссии по Чрезвычайному положению.

В настоящее время в области зарегистрировано 62 пациента с положительным диагнозом COVID-19, из них 46 человек в Житикаринском районе. Стоит отметить, что 28 человек из числа заболевших уже выздоровели.

Главным санитарным врачом республики 10 мая принято Постановление №36, которое регламентирует перспективные меры по недопущению распространения инфекции на территории Казахстана.

Так, на сегодняшний день сохраняется запрет на следующие виды деятельности:

Проведение зрелищных, спортивных и других массовых мероприятий, а также семейных, памятных мероприятий; Деятельность торгово-развлекательных центров, кинотеатров, театров, выставок, и других объектов с массовым скоплением людей; Деятельность религиозных объектов.

Вместе с тем, по решению областного штаба, при достижении уровня прироста заболеваемости COVID-19 не более 7 % в течение 7 дней в области будут приняты разрешительные меры. То есть в течение недели будет проводиться мониторинг эпидемиологической ситуации и окончательное решение будет принято 18 мая.

Таким образом, с учетом благоприятной эпидемиологической ситуации и при соблюдении усиленного санитарно-дезинфекционного режима будут приняты разрешительные меры:

На свободный выход из мест проживания с обязательным ношением маски при совместных прогулках (2-х и более человек); На посещения парков, площадей и скверов, набережных без развлекательных объектов группами не более 3 человек или членов одной семьи с соблюдением социальной дистанции; Деятельность продовольственных рынков, а также непродовольственных магазинов площадью до 2 тыс. кв.м. с временным ограничением режима работы с 10:00 до 17:00; Работа салонов красоты (по предварительной записи) с обеспечением допуска посетителей в медицинских масках; Деятельность спортивных объектов (проведение учебно-тренировочного процесса для групп до 30 чел.); Работа объектов культуры (индивидуальные и групповые репетиции до 30 чел.) Работа объектов по оказанию услуг населению: объекты оказывающие типографические услуги, швейные ателье, обувные мастерские, сервис по ремонту обуви, одежды; При соблюдении алгоритма — работа объектов туризма и организаций в сфере оказания услуг по проживанию населения (гостиницы, отели, дома отдыха, туристические базы и др.) Работа дежурных групп в дошкольных организациях (по возрасту); Функционирование образовательных центров, кружков, детских кабинетов коррекции (по записи) с проведением контроля состояния здоровья сотрудников и детей (термометрия), отстранение сотрудников и детей с признаками ОРВИ; Возобновление работы общественного транспорта с ограничениями с соблюдением усиленного санитарно-дезинфекционного режима и дополнительных требований (режим работы с 07:00 до 19:00 часов; медицинское наблюдение за сотрудниками общественного транспорта; дезинфекция; безналичный расчет).

При этом, данные послабления не коснутся Житикаринского района, в связи с большим количеством заболевших (решение о послаблении будет принято с учетом складывающейся эпидемиологической ситуации).

С учетом рекомендаций Главного санитарного врача Республики, а также с учетом складывающейся эпидемиологической ситуации в области принято решение о возобновлении деятельности ряда предприятий и смягчения карантинных мер.

Так, с 11 мая т.г. (за исключением г. Житикара) разрешена работа следующих объектов:

— бани, сауны (до 20 помывочных мест), без использования бассейнов;

— салоны красоты (только по предварительной записи);

— объекты общественного питания по принципу «доставки до клиентов и на вынос»;

— Центры обслуживания населения.

— Деятельность государственных органов, организации, офисов с соблюдением социальной дистанции. При этом для 50% сотрудников сохраняется дистанционная форма работы (при штатном расписании более 30 сотрудников – имеется поручение Главсанврача РК).

Стоит отметить, что карантинные меры в Костанайской области были введены 17 апреля, позже остальных регионов страны.

Напомним, сегодня, на заседании государственной комиссии, Президентом республики обозначена дальнейшая стратегия действий Правительства и государственных органов по завершению режима ЧП.

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