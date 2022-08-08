Окончательный прогноз засухи на август выпустил Казгидромет

С учётом фактических агрометеорологических условий и долгосрочного прогноза погоды, скорректирован прогноз засухи на август.

Засуха по-прежнему прогнозируется в Кармакшинском районе Кызылординской и Каракиянском районе Мангистауской областей.

Дефицит осадков ожидается в Айтекебийском и Хромтауском районах Актюбинской области, в Нуринском районе Карагандинской, в Зайсанском районе Восточно-Казахстанской и в районе города Аркалык Костанайской областей.

В Мартукском и Кобдинском районах Актюбинской области, в Кзылкогинском районе Атырауской, в Сырымском и Акжаикском районах Западно-Казахстанской областей, в Тимирязевчком районе Северо-Казахстанской и в Ерейментауском районе Акмолинской областей ожидаются оптимальные условия увлажнения.

А в Мусреповском районе Северо-Казахстанской области и в окрестностях Степногорска и Актобе по расчетам будет очень влажно.

На остальной территории республики условия увлажнения будут в основном близкими к норме.

Мы есть в youtube социальных сетях ВК, в Одноклассники, Фейсбук , Tik Tok и Инстаграм. Хотите получать новостную рассылку? У вас есть новости: фото, видео? Наш номер в WhatsApp и Telegram 8-707-558-35-13. Отправляйте заявку, мы добавим ваш номер в рассылку.