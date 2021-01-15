Олх, онлайн-займы. Почти 800 фактов интернет-мошенничества зафиксировано в Костанайской области

В 2020 году полицейскими Костанайской области было зафиксировано и расследовано 798 фактов интернет-мошенничества. Причем больше всего таких фактов было связано с оформлением преступниками онлайн-кредитов на пострадавших, с которых они обманным путём смогли получить персональные данные банковских карт. Помимо этого в последнее время участились случаи покупки и продажи фейковых товаров, за которые люди перечисляют предоплату на банковский счёт или же на виртуальный KIWI кошелёк

В 2020 году в Костанайской области было зафиксировано 798 фактов интернет-мошенничества. Как отмечают полицейские, преступники обманным путём получают персональные данные граждан или используют утерянные документы для оформления онлайн-займов. Или, как сейчас используют другой способ обмана — покупка и продажа фейковых товаров, за которые люди перечисляют предоплату на банковский счёт или же на виртуальный KIWI кошелёк.



«Из наиболее распространённых интернет-преступлений — онлайн-займы, когда злоумышленники, завладев персональными данными, оформляют на него кредиты в 10 тыс. тенге, он узнает только через два- три месяца, когда коллекторы начинают его искать, блокировать счета и телефоны»,- сообщил старший оперуполномоченный управления криминальной полиции ДП Костанайской области Олжас Магыпаров.



Другим наиболее частым видом мошенничества стали звонки от имени сотрудников служб безопасности банков. Мошенники различными путями запрашивают у граждан ИИН, номер банковской карты, CVV код, а также смс с кодом подтверждения онлайн банкинга. Под предлогом обеспечения сохранности денежных средств на карточных счетах, которыми якобы пытаются завладеть «третьи лица», убеждают граждан перевести денежные средства на внешний карточный счет, выдавая его за «страховой» счет банка, в действительности являющийся карточным счетом мошенника.



«Другой способ через «ОЛХ», когда злоумышленник просит заполнить все реквизиты банков. доставку скидывают ссылку, он заполняет, после этого мошенники получают доступ к деньгам. В Костанае был задержан мужчина, размешал фото со 80 процентной скидкой, что проходят акции»,- рассказал Олжас Магыпаров.



Расследования по этому делу еще идет, но уже выявлено более 50 пострадавших от этого мошенника. Полицейские просят жителей региона быть осторожными, не отправлять фото карточки с обеих сторон незнакомым людям, не передавайте третьим лицам смс-коды, поступившие на ваш абонентский номер, не перечислять задаток за товар, не убедившись, кто по ту сторону продает товар — это можно сделать через видеозвонок.

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