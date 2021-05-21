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OLX призвали ограничить возможность размещения объявлений жителями других стран

Полиция Алматы призвала администрацию OLX ограничить возможность размещения объявлений жителями других стран, сообщает Polisia.kz.

Такую необходимость сегодня диктует практика, свидетельствующая, что большинство мошенничеств, связанных с куплей-продажей, обмена и других сдельных манипуляций, совершаются пользователями других государств. – В настоящее время больше 50% интернет-мошенничеств совершается с использованием платформы OLX, тем или иным способом. В этой связи была инициирована рабочая встреча с руководителем указанного ресурса Мариной Ким.

В ходе диалога мы озвучили несколько предложений, которые в дальнейшем помогут минимизировать риски пользователей крупной рекламной интернет–площадки.

Во-первых, мы призвали ужесточить процедуру авторизации пользователей: рассмотреть вопрос об авторизации с использованием биометрических данных, либо авторизации с использованием фото удостоверения личности. В настоящее время авторизация проходит только через смс-сообщение, а мошенники обходят данную процедуру, используя сервисы по смс-активации.

Во-вторых, сделать фильтр IP-адресов, т.е поставить файрвол, чтобы пользователи с IP-адресами других государств не имели возможности доступа к приложению или сайту OLX, так как мошенники зачастую используют VPN-сервисы для сокрытия IP-адресов. И, в-третьих, попросили вести ЛОГ-файлы не только для аккаунтов с объявлениями, но и по лицам, посещавшим объявление, так как мошенники выступают также и в роли покупателей и выуживают личные данные пользователей продавцов, прося их пройти по сомнительным ссылкам, – подчеркнул заместитель начальника Департамента полиции города Алматы Рустам Абдрахманов.

Как уточнил спикер, по итогам совещания было достигнуто понимание того, что вопрос – действительно набил оскомину, злободневный и, соответственно, требует принятия превентивных профилактических мер.

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