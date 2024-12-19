Премьер-министр РК Олжас Бектенов с рабочей поездкой находится в Костанайской области. В текущем году на развитие отрасли сельского хозяйства в регион было направлено порядка 175 млрд тенге, что превысило прошлогодний показатель в 1,7 раза. Заместитель акима Костанайской области Арман Абенов доложил, что до 2027 года в АПК планируется реализовать 96 инвестпроектов с созданием более 2 тысяч рабочих мест. Общая сумма инвестиций составит 232 млрд тенге.

Вместе с тем в целях развития животноводства ведется работа по строительству 6 молочно-товарных ферм, одна из которых уже введена в эксплуатацию. В птицеводстве запланирован запуск 2 крупных птицефабрик общей стоимостью 60 млрд тенге, в результате чего ожидается рост производства мяса птицы на 62,5 тыс. тонн в год. На территории предприятия по производству муки премьер-министру презентовали проект по строительству мельничного комплекса стоимостью 3 млрд тенге, нацеленный на увеличение объемов поставок на внутренний и внешние рынки. На сегодня предприятие обеспечивает выпуск продукции до 90 тыс. тонн в год. Расширение комплекса позволит увеличить объем производства муки почти в 2 раза – до 170 тыс. тонн. Будет создано дополнительно свыше 150 новых рабочих мест.

Олжас Бектенов подчеркнул необходимость наращивания темпов работы по увеличению выпуска конкурентоспособной сельскохозяйственной продукции и углублению переработки в соответствии с поручением Главы государства по доведению данного показателя до 70%. На сегодня Казахстан входит в 10-ку крупнейших в мире экспортеров пшеницы и муки.

Руководитель Правительства ознакомился с реализацией мер государственной поддержки отечественных товаропроизводителей. Премьер-министру доложили о планах по модернизации одного из крупнейших производителей кондитерских изделий АО «Баян Сулу». На сегодня фабрика выпускает до 85 тысяч тонн продукции ежегодно. Новый комплекс «Кондитерская столица» стоимостью более 14 млрд тенге позволит производить дополнительно 13 тысяч тонн продукции в год, будет создано 260 новых рабочих мест. Олжас Бектенов отметил необходимость усилить продвижение отечественных брендов за рубежом, в том числе посредством цифровых решений.

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