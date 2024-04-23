Омбудсмен Закиева обратилась к казахстанским родителям

Уполномоченный по правам ребенка в Казахстане Динара Закиева на странице в Instagram выступила с заявлением и призвала обеспечивать безопасность детей, сообщает Zakon.kz.

В Stories за 22 апреля 2024 года сказано, что только за сутки (20 апреля) по стране утонули два ребенка, а трое – выпали из окон.

«Пожалуйста, не оставляйте детей одних у водоемов, установите блокираторы на окна. Безопасность детей в наших руках».

Динара Закиева.

«В соответствии с новым законом ОСИ, КСК должны проводить мероприятия, направленные на обеспечение безопасности, включая оповещение родителей о необходимости устанавливать блокираторы на окна. В новом законе также предусматривается ответственность за необеспечение безопасности детей родителями».

В продолжении Закиева уточнила:

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