В Костанае расследуют случай жестокого обращения с подростком в Костанайском центре социальных услуг для детей с особенностями развития.

После происшествия комиссия выехала в детский центр. Просмотрели записи с камер видеонаблюдения. 137 камер подключены к ЦОУ ДП области. Об этом сообщила заместитель руководителя управления социальной защиты области Алия Мекебаева.

Пострадала 16-летняя девочка.

Комиссия сразу изъяла все записи. Органы полиции проводят расследование.

«Все сотрудники знают, что камеры установлены везде, кроме санитарных комнат. Сотрудники знают о камерах, тем не менее такой факт произошел. Воспитатель, которая это сделала, воспитатель, которая находилась в этой группе и палатная санитарка уволены. Меры, которые приняты нами в рамках трудового законодательства. Меры дисциплинарного характера применены к другим санитаркам которые принимали смену, к главной медсестре, к методисту, к директору центра и заместителю центра от увольнения до строгого выговора. Директор центра была уволена», — сообщила Алия Мекебаева.

Девочка проживает в центре социальных услуг Костаная с 2012 года. До этого проживала в Рудном. Ребенок с инвалидностью. В центре находятся дети с психоневрологическими заболеваниями

«Судя по видео, это было сделано преднамеренно. Она ходила за ней с утюгом. Когда мы ее опрашивали, она объясняет что у нее какие-то личные семейные трудности, которыми она пытается себя оправдать»,- сказала Алия Мекебаева.

Напомним, воспитатель утюгом нанесла воспитаннице ожоги.

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