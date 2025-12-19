Иногда, чтобы предотвратить преступление, не нужны погоны — достаточно внимательности, человеческого участия и одного правильного звонка. Именно таких людей отметили в Департаменте полиции Костанайской области.

Благодарственные письма от имени начальника ДП получили сотрудники службы безопасности банков Жайсанбай Серік и Айгелов Марат, менеджеры банков Булебаева Карина, Конкабаева Алуаш и Нуртаев Серик, а также риелторы Абишева Динара и Карбоз Нуралы. В разное время они помогли предотвратить крупные мошеннические схемы и уберегли жителей региона от потери денег и жилья.

Квартира «на безопасный счет»

Один из тревожных случаев произошёл в ноябре. К риелтору Карбозу Нуралы обратилась пенсионерка, решившая срочно продать двухкомнатную квартиру в центре города. Женщина была уверена: деньги нужно как можно быстрее «спасти».

Позже выяснилось, что она находилась под психологическим давлением мошенников. Злоумышленники убедили пенсионерку, будто на её банковском счёте происходят «сомнительные операции», а единственный выход — перевести все средства на так называемый «безопасный счёт».

Риелтор распознал схему и оперативно передал информацию сотрудникам подразделения по противодействию киберпреступности. В результате сделку удалось остановить — пенсионерка сохранила и квартиру, и сбережения.

«Не переводите. Это мошенники»

Ещё один случай произошёл несколько дней назад в одном из банков. Менеджер Карина Булебаева заметила пожилую женщину, которая в сильном волнении разговаривала по телефону и одновременно пыталась перевести 3 миллиона тенге на счета, продиктованные неизвестными.

По обрывкам разговора стало понятно: клиентка действует по инструкциям злоумышленников. Менеджер сумела убедить женщину прекратить операцию и сразу сообщила о происходящем в полицию. Деньги удалось сохранить.

Когда бдительность важнее инструкций

В полиции подчёркивают: награждённые проявили личную ответственность и неравнодушие. Сегодня именно такие действия становятся серьёзным барьером для мошенников, которые всё чаще выбирают своими жертвами пожилых людей.

Каждому из участников вручили благодарственные письма за содействие правоохранительным органам и активную гражданскую позицию.

В Департаменте полиции Костанайской области призывают жителей региона: если вы замечаете, что человек находится под давлением неизвестных, пытается срочно перевести деньги или продать имущество, — не оставайтесь в стороне. Один своевременный сигнал может спасти чьи-то накопления и дом. При подозрении на мошенничество следует немедленно обращаться в полицию по номеру 102.

