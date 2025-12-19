Иногда, чтобы предотвратить преступление, не нужны погоны — достаточно внимательности, человеческого участия и одного правильного звонка. Именно таких людей отметили в Департаменте полиции Костанайской области.
Благодарственные письма от имени начальника ДП получили сотрудники службы безопасности банков Жайсанбай Серік и Айгелов Марат, менеджеры банков Булебаева Карина, Конкабаева Алуаш и Нуртаев Серик, а также риелторы Абишева Динара и Карбоз Нуралы. В разное время они помогли предотвратить крупные мошеннические схемы и уберегли жителей региона от потери денег и жилья.
Квартира «на безопасный счет»
Один из тревожных случаев произошёл в ноябре. К риелтору Карбозу Нуралы обратилась пенсионерка, решившая срочно продать двухкомнатную квартиру в центре города. Женщина была уверена: деньги нужно как можно быстрее «спасти».
Позже выяснилось, что она находилась под психологическим давлением мошенников. Злоумышленники убедили пенсионерку, будто на её банковском счёте происходят «сомнительные операции», а единственный выход — перевести все средства на так называемый «безопасный счёт».
Риелтор распознал схему и оперативно передал информацию сотрудникам подразделения по противодействию киберпреступности. В результате сделку удалось остановить — пенсионерка сохранила и квартиру, и сбережения.
«Не переводите. Это мошенники»
Ещё один случай произошёл несколько дней назад в одном из банков. Менеджер Карина Булебаева заметила пожилую женщину, которая в сильном волнении разговаривала по телефону и одновременно пыталась перевести 3 миллиона тенге на счета, продиктованные неизвестными.
По обрывкам разговора стало понятно: клиентка действует по инструкциям злоумышленников. Менеджер сумела убедить женщину прекратить операцию и сразу сообщила о происходящем в полицию. Деньги удалось сохранить.
Когда бдительность важнее инструкций
В полиции подчёркивают: награждённые проявили личную ответственность и неравнодушие. Сегодня именно такие действия становятся серьёзным барьером для мошенников, которые всё чаще выбирают своими жертвами пожилых людей.
Каждому из участников вручили благодарственные письма за содействие правоохранительным органам и активную гражданскую позицию.
В Департаменте полиции Костанайской области призывают жителей региона: если вы замечаете, что человек находится под давлением неизвестных, пытается срочно перевести деньги или продать имущество, — не оставайтесь в стороне. Один своевременный сигнал может спасти чьи-то накопления и дом. При подозрении на мошенничество следует немедленно обращаться в полицию по номеру 102.
