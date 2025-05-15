Согласно материалам дела, 20 декабря 2024 года, 22-летний рудичанин Иван Малий пришел в гости к 27-летнему знакомому Евгению Казачку. Там уже находились и 24-летний Иван Нестеров, и человек по фамилии Коваль, позже пришел еще Даниил Неверов. Последние, как и две девушки, которые к ним присоединились, но не употребляя спиртное, проходят по делу в качестве свидетелей.

Мужчины же за вечер выпили девять литров пива и три бутылки водки, после чего между Казачок и Малий начался конфликт.

«Который, по словам Казачок случился из-за того, что потерпевший должен был ему деньги, в размере 50 тысяч тенге. В ходе этого конфликта Казачок, находясь на кухне, стал наносить удары ладошкой по лицу Малий. Нестеров увидев это, также присоединился к Казачок, и также стал наносить удары», — сказала государственный обвинитель Гульмира Кенжетаева.

Избиение, согласно материалам дела, длилось почти шесть часов. В какой-то момент Казачок приказал Неверову снимать происходящее на телефон. В итоге Иван Малий скончался от тяжелых травм мозга. Казачку и Нестерову предъявлены обвинения в совершении убийства с особой жестокостью, группой лиц по предварительному сговору.

«Прошу суд признать Казачок и Нестерова виновными в совершении уголовного правонарушения, назначить им наказание в виде 19 лет лишения свободы каждому, с отбыванием наказания в учреждении уголовно-исполнительной системы средней безопасности», — сказала государственный обвинитель во время прений.

«Уважаемый суд, я обращаюсь с просьбой максимально строго оценить обстоятельства этого уголовного дела, учесть все отягчающие обстоятельства, предъявленные доказательства, учесть страдания, которые понесли потерпевшие. Также прошу рассмотреть возможность возбуждения уголовного дела в отношении свидетелей, которые могли нарушить закон, оставив потерпевшего в опасности, или давая ложные показания», — отметила представитель потерпевших Мария Солдаткина.

«Пусть наказание будет соразмерным горю, которое мне нанесли. Пусть ни один человек больше не пострадает от этих людей. Вы видели все видео. Они пять часов убивали моего ребенка. За что ему такие страдания?», — высказалась мать погибшего Светлана Малий.

«Надо, чтобы до конца своей жизни они помнили, что они наделали. Их даже потом страшно будет в общество выпускать, кто-то опять пострадает. Просто я с ними никогда не поговорю. Они даже когда из тюрьмы выйдут, меня уже не будет на этом свете. 20 лет. Они для общества не принесут пользу», — сказала бабушка погибшего Ирина Малюгина.

«Прошу строго меня не наказывать. Вину признаю полностью. Соболезную родным и близким. Я не хотел убивать и лишать жизни», — говорит подсудимый Евгений Козачок. «Ваша честь, я прошу сильно строго не наказывать. Вину я полностью признал. Раскаиваюсь в содеянном. Прошу прощения у родных погибшего», — сказал подсудимый Иван Нестеров.

Оглашение приговора по данному делу назначено на 19 мая.

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