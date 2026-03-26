Онкологи бесплатно примут казахстанцев: день открытых дверей

— Сегодня, 11:30
В Казахстане во всех регионах пройдёт единый день открытых дверей по профилактике онкологических заболеваний, сообщает Informburo.kz.

В этот день ведущие специалисты-онкологи проведут бесплатный приём граждан без необходимости получать направление от участкового врача.

Мероприятие состоится 28 марта с 9:00 до 13:00.

Пройти обследование и получить консультацию можно будет во всех региональных, городских и областных онкологических центрах страны.

Инициатива направлена на повышение доступности диагностики и раннее выявление онкологических заболеваний среди населения.



