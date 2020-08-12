Онлайн, 19 выпуск — налоговая отчетность

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COVID-2019 в Казахстане
100855 - зарегистрированно
74677 - выздоровевших
1269 - летальных случаев
3141 - в Костанайской области
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