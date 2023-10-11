Онлайн-друг или преступник? МВД рассказало о новой угрозе для детей





Министерство внутренних дел Казахстана предупредило родителей и несовершеннолетних о рисках онлайн-груминга — опасной схемы, с помощью которой злоумышленники устанавливают доверительные отношения с детьми через интернет, сообщает Polisia.kz.

Как отмечают в МВД, знакомство обычно начинается в социальных сетях, мессенджерах, онлайн-играх или на популярных интернет-площадках. Нередко злоумышленники выдают себя за подростков, чтобы быстрее завоевать доверие ребенка.

На первых этапах общение кажется дружелюбным и безобидным. Постепенно собеседник начинает уделять ребенку повышенное внимание, интересоваться его жизнью, переживаниями и проблемами. Со временем разговоры переходят на более личные темы.

Как действуют онлайн-грумеры

По данным МВД, злоумышленники могут выяснять распорядок дня несовершеннолетнего, место проживания, круг общения и другие личные сведения. Затем они просят прислать фотографии или видеозаписи, а также могут склонять ребенка к более откровенному общению.

Нередко такие люди убеждают несовершеннолетних хранить переписку в тайне или оказывают психологическое давление.

«Онлайн-грумер — это взрослый человек, который намеренно вступает в контакт с несовершеннолетним через интернет, чтобы завоевать его доверие и впоследствии причинить вред», — напомнили в ведомстве.

Как защитить ребенка

В МВД рекомендуют детям и подросткам соблюдать несколько простых правил безопасности:

не общаться с незнакомыми людьми в интернете;

не сообщать личные данные, адрес проживания, номер телефона и место учебы;

не отправлять фотографии и видеозаписи незнакомым пользователям;

сразу прекращать общение, если собеседник задает вопросы интимного характера или просит скрывать переписку;

блокировать подозрительные аккаунты;

сообщать родителям о любых подозрительных контактах в сети.

Родителям советуют чаще говорить с детьми

В ведомстве призвали родителей регулярно обсуждать с детьми правила безопасного поведения в интернете и обращать внимание на изменения в их онлайн-активности.

В МВД подчеркнули, что безопасность ребенка в цифровой среде требует такой же бдительности, как и в реальной жизни.

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