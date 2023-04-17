Онлайн-марш, концерты, фронтовые бригады. Как отметят День Победы в Костанае?

Старт мероприятиям, посвященным дню Победы, в Костанае будет дан 26 апреля. В этот день пройдет велопробег, посвященный отправке на фронт 151-стрелковой бригады, которая как известно, была сформирована в Костанае.

А с четвертого по шестое мая пройдет уже ставшая традиционной акция «Фронтовые бригады». Творческие коллективы города будут устраивать мини-концерты во дворах, где проживают ветераны.

«8 мая отдать дань уважения памяти землякам, защищавшим Родину в Великую Отечественную войну костанайцы смогут, посетив инсталляцию «Имена опаленные войной» у монумента павшим в годы ВОВ в парке Победы. У Вечного огня зажгутся стилизованные свечи в память о солдатах не вернувшихся с той войны», — рассказал заместитель акима Костаная Мажит Шуленов.

Основные же мероприятия запланированы на 9-ое мая. Традиционного шествия колонн людей от площади областного акимата, как и в прошлом году, не будет. Так как самих ветеранов привезут в Парк Победы на автомобилях. На сегодня в городе проживает 13 фронтовиков и самому молодому из них 97 лет. В мероприятии планируют принять участие семь ветеранов.

«Автоколонна «Солдаты победы» с ветеранами Великой Отечественной войны начнёт свое движение в 10.00 от городского акимата и доставит ветеранов в Парк Победы. Где у мемориала воинам- костанайцам, состоится торжественная церемония возложения гирлянды воинской славы к вечному огню, с минутой молчания, оружейным залпом в память о погибших. Основная колонна участников начнет движение вслед за прохождением колонны с ветеранами», — сообщил Мажит Шуленов.

Планируется и работа полевых кухонь с раздачей солдатской каши. Этот вопрос поручили взять на контроль, чтобы ее раздача костанайцам прошла цивилизованно. Также в этом году планируют установить лед-экран в сити-центре. Таким образом костанайцы не пришедшие в парк Победы, смогут наблюдать за происходящим. На вечер же 9 мая запланирована концертная программа, которая пройдет в сити-центре. Также на специально созданной платформе, костанайцы смогут принять участие и в патриотическом онлайн марше, который является аналогом «Бессмертного полка», разместив там информацию о своем родственнике-участнике войны. С портретами в парк Победы приходить при этом не запрещали.

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