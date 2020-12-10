Онлайн покупки. Без товара и денег оставила рудничанка нескольких женщин

Жительница Костаная поблагодарила сотрудников Управления полиции города Рудного за качественное расследование уголовного дела по мошенничеству. Об этом рассказал начальник департамента полиции Костанайской области Бекет Аймагамбетов во время отчетной онлайн-встречи с населением.
В ноябре этого года Елена Каранова обратилась с заявлением в полицию, о том, что рудничанка обманным путем, взяв деньги, не вернула заказанный товар.
Полицейские выяснили, что 32-летняя женщина занималась онлайн –торговлей. Она создала группу в мессенджере «WhatsApp» под названием «Онлайн покупки из России» и предварительно собирала деньги на приобретение товара. Женщины из разных регионов заказывали вещи по каталогу, а предоплату перечисляли ей на банковскую карту. Также поступила и 43-летняя потерпевшая. В августе она перечислила деньги за товар. На протяжении трех месяцев она ничего не получила.
В ходе досудебного расследования установлено, что жертвой мошенницы стали еще три женщины.
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