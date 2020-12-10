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Онлайн покупки. Без товара и денег оставила рудничанка нескольких женщин

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Жительница Костаная поблагодарила сотрудников Управления полиции города Рудного за качественное расследование уголовного дела по мошенничеству. Об этом рассказал начальник департамента полиции Костанайской области Бекет Аймагамбетов во время отчетной онлайн-встречи с населением.

В ноябре этого года Елена Каранова обратилась с заявлением в полицию, о том, что рудничанка обманным путем, взяв деньги, не вернула заказанный товар.

Полицейские выяснили,  что 32-летняя женщина занималась онлайн –торговлей. Она создала группу в мессенджере «WhatsApp» под названием «Онлайн покупки из России» и предварительно собирала деньги на приобретение товара.  Женщины из разных регионов заказывали вещи по каталогу, а предоплату перечисляли ей на банковскую карту.  Также поступила и 43-летняя потерпевшая. В августе она  перечислила деньги за товар. На протяжении трех месяцев  она ничего не получила.

В ходе досудебного расследования установлено, что жертвой мошенницы стали еще три женщины.

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