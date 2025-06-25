Протоколом о внесении изменений в Договор о Таможенном кодексе Евразийского экономического союза вводится новый вид таможенной декларации – декларация электронной торговли. Декларированию будет подлежать весь объём товаров электронной торговли – то есть все товары, приобретённые физическими лицами на зарубежных торговых площадках, сообщает пресс-служба мажилиса парламента РК.

В настоящее же время товары для личного пользования декларируются только при превышении норм беспошлинного ввоза товаров 200 евро или 31 кг. Изменится и подход к налогообложению этой категории товаров.

НДС с продавца будет взыматься в соответствии с национальным законодательством страны покупателя при любом объёме продаж. При превышении норм беспошлинного порога (200 евро) будет установлена ставка импортной таможенной пошлины (оплачивается покупателем) в размере 5%.

По действующему законодательству покупатель должен оплатить совокупный таможенный платеж в размере 15% от стоимости товара на часть, превышающую нормы (200 евро или 31 кг).

Товары с иностранных торговых интернет-площадок могут подорожать на 2%. Об этом сообщил заместитель премьер-министра – министр национальной экономики Серик Жумангарин.

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