В целях прославления памяти казахстанских фронтовиков, сражавшихся с нацизмом в Великой Отечественной войне, Министерство культуры и информации Республики Казахстан запустило уникальный онлайн-портал «Батырларға тағзым» (https://batyrlarga-tagzym.kz/ru/).

Проект призван сохранить и передать будущим поколениям память о героизме и мужестве казахстанцев, внесших бесценный вклад в победу над фашизмом.

На портале представлена обширная и постоянно пополяющаяся база данных. Уже сформирована информация о более чем 677 000 ветеранах, включая 365 Героев Советского Союза, четырех дважды Героев и 19 кавалерах ордена Славы. Интерфейс позволяет не только находить нужную информацию, но и добавлять на сайт истории своих родственников-ветеранов, знакомиться с актуальными новостями.

Сервис «Батырларға тағзым» выступает платформой для сохранения исторической памяти для будущих поколений, а также объединения людей, которые хотят отдать дань уважения защитникам Родины.

Пользователи сервиса могут:

— добавлять историю своего героя — у каждого есть возможность поделиться воспоминаниями о своих близких, которые участвовали в войне;

— загрузить фотографии — делясь личными архивами, пользователи могут увековечить память о героях Великой Отечественной;

— добавлять новых имена — вносить данные о ветеранах, которых еще нет в базе;

— находить и посматривать фотографии своих предков — на сайте доступна обширная галерея фотоматериалов, сопровождающаяся биографией и информацией о подвигах казахстанцев-ветеранов войны;

— следить за актуальными новостями — доступ к новостям и событиям, связанным с ветеранским движением и посвященным Великой Отечественной войне открыт в режиме онлайн.

Отметим, что в честь 80-летия Победы в Великой Отечественной войне по всему Казахстану пройдет более 200 мероприятий.

Это будет зрелищно! Что увидят казахстанцы 9 мая В Министерстве обороны озвучили план празднования 80-летия Победы в Астане. Наиболее зрелищным моментом военного парада,...

В Костанайской области построят новые станции В приграничных районах Костанайской области планируют реализовать шесть проектов на 36 млрд тенге. Подробности LS озвучили в...