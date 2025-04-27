В целях прославления памяти казахстанских фронтовиков, сражавшихся с нацизмом в Великой Отечественной войне, Министерство культуры и информации Республики Казахстан запустило уникальный онлайн-портал «Батырларға тағзым» (https://batyrlarga-tagzym.kz/ru/).
Проект призван сохранить и передать будущим поколениям память о героизме и мужестве казахстанцев, внесших бесценный вклад в победу над фашизмом.
На портале представлена обширная и постоянно пополяющаяся база данных. Уже сформирована информация о более чем 677 000 ветеранах, включая 365 Героев Советского Союза, четырех дважды Героев и 19 кавалерах ордена Славы. Интерфейс позволяет не только находить нужную информацию, но и добавлять на сайт истории своих родственников-ветеранов, знакомиться с актуальными новостями.
Сервис «Батырларға тағзым» выступает платформой для сохранения исторической памяти для будущих поколений, а также объединения людей, которые хотят отдать дань уважения защитникам Родины.
Пользователи сервиса могут:
— добавлять историю своего героя — у каждого есть возможность поделиться воспоминаниями о своих близких, которые участвовали в войне;
— загрузить фотографии — делясь личными архивами, пользователи могут увековечить память о героях Великой Отечественной;
— добавлять новых имена — вносить данные о ветеранах, которых еще нет в базе;
— находить и посматривать фотографии своих предков — на сайте доступна обширная галерея фотоматериалов, сопровождающаяся биографией и информацией о подвигах казахстанцев-ветеранов войны;
— следить за актуальными новостями — доступ к новостям и событиям, связанным с ветеранским движением и посвященным Великой Отечественной войне открыт в режиме онлайн.
Отметим, что в честь 80-летия Победы в Великой Отечественной войне по всему Казахстану пройдет более 200 мероприятий.
Мы есть в YouTube и в Google News, в социальных сетях ВК, Одноклассники, Фейсбук, Tik Tok и Инстаграм. Хотите получать новостную рассылку? У вас есть новости: фото, видео? Наш номер в WhatsApp и Telegram 8-707-558-35-13. Отправляйте заявку, мы добавим ваш номер в рассылку.