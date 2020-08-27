Онлайн-школа для людей с инвалидностью запускается в Казахстане

В Казахстане запускается новый социальный проект для людей с инвалидностью. Это онлайн-школа для обучения востребованным профессиям. Людей обещают не только научить необходимым навыкам, но и сопровождать их до полного трудоустройства, передает alau.kz

В Казахстане почти 700 тысяч человек имеют ту или иную группу инвалидности. Большая часть из них трудоспособны — это 424 тысячи. Но в действительности имеют работу немногие. Трудоустроены лишь 26 процентов из трудоспособных. Этот показатель совсем небольшой, если сравнивать его с другими странами.

«В странах ОЭСР этот показатель достигает 40 процентов. На 2020-2021 годы министерство труда и социальной защиты поставило цель увеличить долю занятых лиц с инвалидностью до 30 процентов»,- рассказала Захира Бегалиева, программный директор корпоративного фонда «Ерекше Тандау-Шелек».

Чтобы прийти к новым цифрам, в Казахстане запускают социальный проект. Это онлайн-школа «Lider Z». Поступить в нее могут люди со всей страны, как из крупных городов, так и сельской местности. Для этого достаточно подать заявку на сайте и заполнить анкету. В ней потребуется указать группу инвалидности и вид нарушений: будь-то слух, зрение, опорно-двигательный аппарат или общее заболевание.

«На данном этапе получено более 130 заявок со всех регионов Казахстана. Из них отобрано 60 участников, которым предстоит пройти онлайн-обучение. Обучение будет проходить на двух языках: казахский и русский, по 4 курсам. Это базовые курсы при необходимости, типографика, СММ и графический дизайн»,- сказала Захира Бегалиева.

В первую очередь школа хочет обучить тех, у кого отсутствуют какие-либо знания в сфере компьютерных технологий. Людям обещают не только бесплатное обучение, но и дальнейшее трудоустройство. Закрепленный за обучающимся наставник должен сопровождать его до приема на работу.

«На данный момент уже подписаны 2 меморандума с такими компаниями, как «Astana Hub» и компанией «Зерде», где мы наших выпускников отправляем к ним на стажировку. При этом сопровождаем и работодателей по различным вопросам, как обустройство рабочего места, как приспособить технические средства, чтобы было комфортно работать человеку с инвалидностью»,- пояснила программный директор.

Обучение в школе называют отличающимся от тех курсов, которые уже существуют в регионах страны. Главное отличие заключается в подходе к людям с инвалидностью. К примеру, есть намерения внедрить в программу жестовый язык, а саму систему обучения хотят постоянно совершенствовать в зависимости от потребностей людей. Кроме того в стране готовится атлас профессий, рассчитанный на людей с нарушениями здоровья. Он должен помочь им в будущем трудоустройстве. Его разработку завершат к ноябрю этого года.

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