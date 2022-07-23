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ООН предупредила об угрозе массового голода

Фото из открытых источников

Мировое сообщество рискует столкнуться с массовым голодом, политической дестабилизацией и неконтролируемой миграцией, если проигнорирует нынешний продовольственный кризис, считает исполнительный директор Всемирной продовольственной программы ООН Дэвид Бизли.

«Мы столкнулись с беспрецедентным кризисом уже сейчас, и если мы не справимся с ним стратегически и эффективно, то нас ждут массовый голод, дестабилизация десятков стран и массовая миграция», — сказал Бизли, выступая в рамках дискуссии, организованной на площадке Совета по международным делам, передает eadaily.com

Представитель ООН предостерег, что следующий год в этом отношении может оказаться «намного хуже» текущего. Он также допустил, что мировое сообщество будет испытывать трудности из-за роста цен на продукты питания в ближайшие 6−12 месяцев. После этого, если проблему не удастся решить, мир может настичь дефицит продовольствия.

По мнению Бизли, ситуация усугубляется в том числе из-за ограничений на поставки удобрений из РФ и Белоруссии на мировые рынки

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