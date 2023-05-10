«Опасайтесь возвратных заморозков»: когда высаживать рассаду в открытый грунт и как защитить растения

Редис сможет вырастить даже самый неопытный огородник. Овощ неприхотливый и холодостойкий. Сеять его можно в течение всего сезона — с конца апреля и до осени.

— Некоторые сорта могут вызревать всего за месяц, — отмечает агроном. — Чтобы ускорить рост, достаточно накрыть редис пленкой.

Горох также можно сеять с мая — растение холодостойкое. Семена заделывают достаточно глубоко — примерно на 3 сантиметра.

Сажаем зелень — укроп, петрушку, базилик

Укроп и петрушка могут спокойно выдерживать заморозки до -5 градусов, поэтому сеять их можно смело и в мае. Глубина бороздок — 2 сантиметра, расстояние между рядами — не менее 20 сантиметров. — Укроп и петрушка требуют хорошего полива, но растут даже в полутени, — объяснила Людмила Шубина. Базилик лучше выращивать через рассаду. Ее сеют в первой половине мая, а в открытый грунт высаживают в начале июня. Глубина посева — 1 сантиметр, расстояние между рядами — 5 сантиметров. Когда сажать огурцы и помидоры в открытый грунт