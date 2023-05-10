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«Опасайтесь возвратных заморозков»: когда высаживать рассаду в открытый грунт и как защитить растения

bekker.kz

Дачный сезон открыт, и важно правильно распределить время — когда и какие культуры высаживать в открытый грунт, сколько удобрений для них понадобится и каким образом защитить их от возможных заморозков. Объясняем, как всё успеть в мае и при этом получить богатый урожай осенью.

Когда высаживать рассаду в открытый грунт

Всё зависит от прогрева почвы — температура должна быть выше +15 градусов. Еще один очень важный показатель — это угроза возвратных заморозков.

— Возвратные заморозки — это временное понижение температуры до 0 градусов и ниже, — объяснила Людмила Шубина, агроном, кандидат сельскохозяйственных наук.

В Костанайской области угроза заморозков сохраняется. 

— Если высаживаете рассаду в третьей декаде мая, то будьте готовы к тому, что ее придется защищать от холода, — подчеркнула Людмила Шубина, передает ngs.ru

Как защитить рассаду от заморозков

Вариантов защиты растений сейчас очень много. Например, можно сделать парник или поставить дуги и натянуть пленку.

— В магазинах продаются самые разные укрывные материалы, которые можно набросить на дуги. Можно накрыть растения пластиковыми баклажками. Главное — не железными! На пленку можно набросить ветошь, если понижение будет очень серьезным — до -5 градусов, — отмечает агроном.

При этом такие холодостойкие культуры, как капуста, лук, чеснок, укроп, петрушка, выдержат кратковременное понижение до -4… -5 градусов.

— Если у вас к тому времени уже взойдет картошка, то ее нужно очень высоко окучить. Засыпьте кусты землей, и растение будет защищено, — советует Людмила Шубина.

Когда сажать редиску и горох в открытый грунт

Редис сможет вырастить даже самый неопытный огородник. Овощ неприхотливый и холодостойкий. Сеять его можно в течение всего сезона — с конца апреля и до осени.

— Некоторые сорта могут вызревать всего за месяц, — отмечает агроном. — Чтобы ускорить рост, достаточно накрыть редис пленкой.

Горох также можно сеять с мая — растение холодостойкое. Семена заделывают достаточно глубоко — примерно на 3 сантиметра.

Сажаем зелень — укроп, петрушку, базилик

Укроп и петрушка могут спокойно выдерживать заморозки до -5 градусов, поэтому сеять их можно смело и в мае. Глубина бороздок — 2 сантиметра, расстояние между рядами — не менее 20 сантиметров.

— Укроп и петрушка требуют хорошего полива, но растут даже в полутени, — объяснила Людмила Шубина.

Базилик лучше выращивать через рассаду. Ее сеют в первой половине мая, а в открытый грунт высаживают в начале июня. Глубина посева — 1 сантиметр, расстояние между рядами — 5 сантиметров.

Когда сажать огурцы и помидоры в открытый грунт

Снимать укрывной материал можно после 10 июня

Для огурцов на огороде обычно делают теплую грядку. В лунку засыпают минимум одно ведро грунта, смешанного с удобрениями. Под каждый корень нужно: полведра перегноя, чайную ложку мочевины, чайную ложку суперфосфата двойного и столько же сернокислого калия. Всё это перемешивают с грунтом.

Саженцы огурца заглублять нельзя.

— Стебель мы не засыпаем, несмотря на большой соблазн. Как в стаканчике огурец рос, также его на постоянное место и высаживаем, — отмечает агроном.

Томаты в открытом грунте можно размещать более сгущенно, чем в теплице. И при высадке в третьей декаде мая растения следует защитить от холода. Снимать укрывной материал можно после 10 июня.

— На один квадратный метр можно посадить 5–6 среднерослых растений и около 10 низкорослых, — поделилась цифрами агроном.

Когда сажать кабачки в открытый грунт

Многие дачники сеют кабачки сразу на огород. В мае места под рассаду не так много, поэтому приоритет отдается помидорам, огурцам, капусте и другим культурам.

— Даже при временных заморозках кабачки быстро погибнут. Поэтому лучше сеять их в начале июня, — советует агроном.

Кабачки могут выдержать полутень, но всё же любят солнечные части участка. Семена сеют на глубину около 3 сантиметров на расстоянии минимум в 50–60 сантиметров.

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