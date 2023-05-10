«Опасайтесь возвратных заморозков»: когда высаживать рассаду в открытый грунт и как защитить растения

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Дачный сезон открыт, и важно правильно распределить время — когда и какие культуры высаживать в открытый грунт, сколько удобрений для них понадобится и каким образом защитить их от возможных заморозков. Объясняем, как всё успеть в мае и при этом получить богатый урожай осенью.
Когда высаживать рассаду в открытый грунт
Всё зависит от прогрева почвы — температура должна быть выше +15 градусов. Еще один очень важный показатель — это угроза возвратных заморозков.
— Возвратные заморозки — это временное понижение температуры до 0 градусов и ниже, — объяснила Людмила Шубина, агроном, кандидат сельскохозяйственных наук.
В Костанайской области угроза заморозков сохраняется.
— Если высаживаете рассаду в третьей декаде мая, то будьте готовы к тому, что ее придется защищать от холода, — подчеркнула Людмила Шубина, передает ngs.ru
Как защитить рассаду от заморозков
— В магазинах продаются самые разные укрывные материалы, которые можно набросить на дуги. Можно накрыть растения пластиковыми баклажками. Главное — не железными! На пленку можно набросить ветошь, если понижение будет очень серьезным — до -5 градусов, — отмечает агроном.
При этом такие холодостойкие культуры, как капуста, лук, чеснок, укроп, петрушка, выдержат кратковременное понижение до -4… -5 градусов.
— Если у вас к тому времени уже взойдет картошка, то ее нужно очень высоко окучить. Засыпьте кусты землей, и растение будет защищено, — советует Людмила Шубина.
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