В Министерство финансов Республики Казахстан не согласны с оценками экспертов о возможной массовой релокации бизнеса из Казахстана. Об этом сообщает LS.
Министр финансов Мади Такиев, отвечая на вопросы журналистов в кулуарах Мажилиса, заявил, что такие опасения не имеют под собой оснований.
«Переезд экономически невыгоден»
По словам министра, утверждения о более низких налогах в других странах не соответствуют действительности — действуют сопоставимые пороги и обороты. Кроме того, даже при переезде компаний, центр жизненных интересов которых остаётся в Казахстане, у бизнеса возникают дополнительные налоговые обязательства.
В этой связи, подчеркнул Такиев, предпринимателям невыгодно менять страну присутствия.
Критика со стороны Налогового альянса
Ранее в Налоговом альянсе заявляли, что отдельные нормы нового Налогового кодекса, в частности запрет на налоговые вычеты, носят дискриминационный характер и могут спровоцировать отток бизнеса за рубеж.
Данные налогоплательщиков признаны достоверными
Комментируя расхождения в данных о налогоплательщиках, министр заверил, что информация, которой располагает Комитет государственных доходов, является полной и достоверной.
По его словам, все сведения поступают непосредственно от самих налогоплательщиков, а ведомство видит счета в разрезе доходов.
Почему вводят универсальные ограничения
Глава Минфина напомнил, что прежняя система налогообложения — патент, упрощённая декларация и общеустановленный режим — не дала ожидаемого результата. Вместо роста бизнеса крупные компании начали уходить в сегмент малого предпринимательства из-за преференций и сниженного контроля.
В этой связи, отметил Такиев, требуется выстроить более чёткое администрирование по категориям — малый, средний и крупный бизнес.
Позиция вице-министра финансов
С аналогичной позицией выступил вице-министр финансов Ержан Биржанов. Он пояснил, что смена локации, например на Узбекистан или Кыргызстан, не снижает налоговую нагрузку.
При продаже товаров в Казахстан предприниматели обязаны платить 16% НДС, а при оказании услуг также возникает налоговое обязательство. Кроме того, появляются вопросы, связанные со статусом нерезидента.
В Мажилисе поднимают вопрос соглашений с недропользователями
Отдельно депутат Мажилиса Ермурат Бапи затронул тему соглашений о разделе продукции с недропользователями.
По его словам, контракты, заключённые в 1990-х годах без общественного участия, должны быть предметом открытого парламентского обсуждения. В частности, речь идёт о проекте Кашаган и распределении доходов от добычи.
