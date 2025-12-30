В Министерство финансов Республики Казахстан не согласны с оценками экспертов о возможной массовой релокации бизнеса из Казахстана. Об этом сообщает LS.

Министр финансов Мади Такиев, отвечая на вопросы журналистов в кулуарах Мажилиса, заявил, что такие опасения не имеют под собой оснований.

«Переезд экономически невыгоден»

По словам министра, утверждения о более низких налогах в других странах не соответствуют действительности — действуют сопоставимые пороги и обороты. Кроме того, даже при переезде компаний, центр жизненных интересов которых остаётся в Казахстане, у бизнеса возникают дополнительные налоговые обязательства.

В этой связи, подчеркнул Такиев, предпринимателям невыгодно менять страну присутствия.

Критика со стороны Налогового альянса

Ранее в Налоговом альянсе заявляли, что отдельные нормы нового Налогового кодекса, в частности запрет на налоговые вычеты, носят дискриминационный характер и могут спровоцировать отток бизнеса за рубеж.

Данные налогоплательщиков признаны достоверными

Комментируя расхождения в данных о налогоплательщиках, министр заверил, что информация, которой располагает Комитет государственных доходов, является полной и достоверной.

По его словам, все сведения поступают непосредственно от самих налогоплательщиков, а ведомство видит счета в разрезе доходов.

Почему вводят универсальные ограничения

Глава Минфина напомнил, что прежняя система налогообложения — патент, упрощённая декларация и общеустановленный режим — не дала ожидаемого результата. Вместо роста бизнеса крупные компании начали уходить в сегмент малого предпринимательства из-за преференций и сниженного контроля.

В этой связи, отметил Такиев, требуется выстроить более чёткое администрирование по категориям — малый, средний и крупный бизнес.

Позиция вице-министра финансов

С аналогичной позицией выступил вице-министр финансов Ержан Биржанов. Он пояснил, что смена локации, например на Узбекистан или Кыргызстан, не снижает налоговую нагрузку.

При продаже товаров в Казахстан предприниматели обязаны платить 16% НДС, а при оказании услуг также возникает налоговое обязательство. Кроме того, появляются вопросы, связанные со статусом нерезидента.

В Мажилисе поднимают вопрос соглашений с недропользователями

Отдельно депутат Мажилиса Ермурат Бапи затронул тему соглашений о разделе продукции с недропользователями.

По его словам, контракты, заключённые в 1990-х годах без общественного участия, должны быть предметом открытого парламентского обсуждения. В частности, речь идёт о проекте Кашаган и распределении доходов от добычи.

