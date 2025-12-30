В Казахстане становится актуальной проблема перепродаж авто, которые находятся в лизинге в другой стране. Об этом рассказала президент «Қазақстанның автокөлік одағы» Анар Макашева, передает LS.

Во время встречи с журналистами она пояснила, что в этом году в Казахстане участились случаи, когда в страну приезжает человек, купивший авто в лизинг в Китае, и продает транспорт как подержанный. Позже компания-владелец, имея права на эту машину, забирает ее у казахстанца.

«Это проблема и риск на вторичном рынке авто, с которым, к сожалению, пока сложно бороться. При этом от данной проблемы не застрахованы покупатели подержанных авто. Счет идет на тысячи. Подобные случаи были не только с машинами из Китая, но и Дубая, Канады, Грузии и др.» – сообщила А. Макашева.

Она добавила, что помимо авто в лизинге, по серой схеме в страну поступают машины-утопленники и транспорт в угоне.

В пример глава ҚАО привела случай, когда в прошлом году семья из Атырау поехала на отдых в Грузию на личном транспорте. Оказалось, что авто числится в угоне в Канаде. При этом у машины уже были документы в Казахстане, и она прошла через несколько продаж до данной семьи. В итоге казахстанцы остались без транспортного средства.

Вместе с тем, по словам спикера, на данный момент участники рынка изучают данный феномен для принятия защитных мер. В том числе готовится алгоритм действий и проверок при покупке. А. Макашева заверила, что в следующем году он будет презентован.

Параллельно организация будет предлагать меры по отслеживанию машин в международных системах. Пока что в eGov можно проверить машину на чистоту по Казахстану.

Отвечая на вопрос о том, были ли у официальных дилеров подержанных авто подобные проблемы, А. Макашева обратила внимание на то, что такие компании не покупают транспорт, если он был куплен за рубежом и не имеет всех подтверждений прозрачности.

Между тем, по данным КГД и БНС, в январе-октябре 2025 года в Казахстан завезли 195,8 тыс. авто на $2,2 млрд.

Основными поставщиками являются Китай (136,2 тыс. единиц на $1 млрд), США (19,4 тыс. единиц на $220,7 млн), Япония (17,6 тыс. единиц на $628,2 млн), Южная Корея (9,8 тыс. единиц на $45,6 млн), Россия (6,6 тыс. единиц на $58,2 млн).

