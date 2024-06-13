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Опасно выходить на улицу. Прогноз погоды от костанайских синоптиков

Фотография для новости Опасно выходить на улицу. Прогноз погоды от костанайских синоптиков

pixabay.com

14 июня на востоке, юге Костанайской области ожидается кратковременный дождь, гроза. Ветер северный 7-12 м/с.

Температура воздуха ночью 15-20 тепла, днем сильная жара 31-36 градусов, на востоке области 28 тепла.

В Костанае переменная облачность, без осадков.

Ветер северный 3-8 м/с. Температура воздуха ночью 17-19, днем 32-34 тепла.

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