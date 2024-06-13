Опасно выходить на улицу. Прогноз погоды от костанайских синоптиков

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14 июня на востоке, юге Костанайской области ожидается кратковременный дождь, гроза. Ветер северный 7-12 м/с.
Температура воздуха ночью 15-20 тепла, днем сильная жара 31-36 градусов, на востоке области 28 тепла.
В Костанае переменная облачность, без осадков.
Ветер северный 3-8 м/с. Температура воздуха ночью 17-19, днем 32-34 тепла.
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