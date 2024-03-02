Опасное решение: казахстанцам напомнили о запрете проезда на «желтый»

Столичные полицейские выступили с важным обращением к водителям. Стражи порядка предупреждают о запрете проезда на желтый сигнал светофора, сообщает Zakon.kz.

В ведомстве отмечают, что зачастую дорожно-транспортные происшествия происходят при проезде перекрестка на желтый сигнал светофора.

Полиция напоминает водителям, что в соответствии с подпунктом 3) пункта 24 главы 5 ПДД РК, желтый сигнал светофора запрещает движение, а мигающий зеленый предупреждает, что вскоре будет включен запрещающий сигнал.

Такие нарушения в автоматическом режиме будут фиксироваться камерами видеонаблюдения.

«В этой связи, призываем водителей быть внимательными на дорогах и соблюдать ПДД. Так, за истекший год зарегистрировано более 3 тысяч ДТП, произошедших по причине проезда на запрещающий сигнал светофора (красный, желтый). В результате данных аварий погибли 6 человек, пострадали 246 человек. Уже с начала года совершено порядка 400 дорожно-транспортных происшествий», — сообщает пресс-служба ДП Астаны.

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