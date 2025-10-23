В Костанайской области медики бьют тревогу — по статистике, восемь из десяти человек занимаются самолечением. Об этом рассказали специалисты областного филиала Национального научного центра развития здравоохранения имени С. Каирбековой.
Антибиотики — не панацея
Главный специалист центра Райхан Нурсуканова отмечает: всё чаще люди, заметив симптомы простуды, сразу начинают приём антибиотиков, не обращаясь к врачу.
«Это касается всех слоёв населения, но особенно часто — мамочек. Как только ребёнок кашляет или повышается температура, многие решают, что антибиотики помогут от всего. Пожалуйста, будьте осторожны — принимайте их только по назначению врача», — подчеркнула она.
Опасность привыкания и утраты эффективности
Антибиотики предназначены для борьбы с бактериальными инфекциями, но при неправильном применении бактерии вырабатывают устойчивость к препаратам.
«Во время пандемии COVID-19 мы столкнулись с тем, что многие антибиотики просто перестали работать. У бактерий уже выработалась устойчивость к ним», — рассказала специалист.
Кроме того, частое употребление антибиотиков уничтожает полезную микрофлору, ослабляя иммунитет и нарушая работу кишечника.
Опасное сочетание препаратов
Райхан Нурсуканова также напомнила, что многие пациенты, особенно с хроническими заболеваниями, часто принимают несколько лекарств одновременно, не задумываясь о последствиях.
«ВОЗ признаёт, что применение более пяти препаратов ведёт к неконтролируемому взаимодействию между ними. Лекарства — это химические соединения, и злоупотребление ими без назначения врача может быть опасным», — добавила она.
Ответственность аптек
Медики напомнили, что продажа рецептурных препаратов без рецепта грозит фармацевтам штрафом до 275 тысяч тенге, а при повторном нарушении — приостановкой лицензии аптеки на шесть месяцев.
Специалисты призывают костанайцев бережно относиться к своему здоровью и не заниматься самолечением: неверно подобранное лекарство может не помочь, а навредить.
