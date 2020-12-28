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Опасную ссылку о подарках на Новый год отправляют казахстанцам

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Казахстанцам отправляют опасную ссылку о подарках на Новый год. Пользователи делятся друг с другом ссылкой, по которой якобы можно выиграть на новогодние праздники мобильный телефон и другие гаджеты от компании Huawei, передает Tengrinews.kz со ссылкой на Stopfake.kz.

Как сообщает издание, на самом деле подобных розыгрышей на Новый год производитель сейчас не проводит, а сайт, предлагающий испытать удачу, фишинговый. На официальном сайте Huawei никаких данных о новогоднем розыгрыше нет.

Кроме того, платформа, предлагающая получить дорогой подарок на Новый год, не является официальной и не имеет никакого отношения к фирме-производителю.

Пользователи Сети, уже ставшие жертвами мошенников, предупреждают, что проходить по заманчивой ссылке опасно. «Если вы получите это по почте или в WhatsApp, не делитесь ни с кем этой ссылкой! Конечно, люди пересылают ее с добрыми намерениями, но цель самого сайта — украсть ваши данные», – пишут они.

Как сообщил Tengrinews.kz PR менеджер Huawei Device в Казахстане и странах Центральной Азии Мухтарали Ибраев, рассылка от мошенников идет на глобальном уровне. «Уважаемые друзья, если к вам пришла ссылка о неком розыгрыше от Huawei с доменом cn в адресе, пожалуйста, не переходите по ней, это скам и, скорее всего, за ней стоят мошенники», — говорится в сообщении.

Отмечается, что все официальные акции, конкурсы и новости распространяются в социальных сетях Huawei Mobile в Facebook и @huaweimobilekz в Instagram, акции проходят по адресу huaweipromo.kz

Фишинговые сайты создают для того, чтобы получить доступ к приватным аккаунтам, платежным данным, логины и пароли от платных приложений и платформ. При помощи фишинга злоумышленники могут полностью контролировать компьютеры или другие устройства своих жертв.

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