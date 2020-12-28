Опасную ссылку о подарках на Новый год отправляют казахстанцам

Казахстанцам отправляют опасную ссылку о подарках на Новый год. Пользователи делятся друг с другом ссылкой, по которой якобы можно выиграть на новогодние праздники мобильный телефон и другие гаджеты от компании Huawei, передает Tengrinews.kz со ссылкой на Stopfake.kz.
Как сообщает издание, на самом деле подобных розыгрышей на Новый год производитель сейчас не проводит, а сайт, предлагающий испытать удачу, фишинговый. На официальном сайте Huawei никаких данных о новогоднем розыгрыше нет.
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