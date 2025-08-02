В Костанае полицейские установили и наказали всех водителей, устроивших опасное вождение на мосту.
В соцсетях распространилось видео, где несколько «Приор» маневрируют зигзагом, создавая угрозу для окружающих.
Полиция установила шесть водителей от 19 до 24 лет, четверо из которых получили штрафы за нарушение правил маневрирования и создание аварийной ситуации — на сумму 60 тысяч тенге. Один оштрафован отдельно за опасный манёвр. Самому младшему — 19 лет, он вообще был без прав. Его штраф — 79 тысяч тенге.
В полиции заявили: подобные выходки будут жёстко пресекаться. Безрассудство на дороге — не развлечение, а прямой путь к трагедии.
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