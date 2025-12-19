В ближайшие трое суток в Казахстане ожидается резкое ухудшение и нестабильность погодных условий. Практически на всей территории республики прогнозируются осадки и опасные метеоявления.
По данным синоптиков, на большей части страны пройдёт снег, местами с метелью. На северо-западе, севере, востоке и в центральных регионах ожидается сильный снег. В западных и южных областях осадки будут выпадать в виде дождя и снега, а в горных районах юга и юго-востока Казахстана прогнозируется сильный снегопад.
Также по республике ожидаются туман, гололёд и усиление ветра, что может осложнить ситуацию на автодорогах и привести к ухудшению видимости.
Температурный фон будет неустойчивым. На северо-западе, севере, востоке и в центре страны температура воздуха резко колеблется — от 0…–5 до –18…–30 градусов. В Костанайской и Северо-Казахстанской областях в ночные часы морозы могут усилиться до –33…–35 градусов. На остальной территории Казахстана существенных изменений температурного режима не прогнозируется.
Жителям и гостям страны рекомендуется учитывать погодные условия при планировании поездок и соблюдать меры предосторожности.
На кредитное жильё в Костанайской области направят не менее 30 млрд тенге
Детская облбольница в Костанае может заработать к 2027 году: готовят новое ПСД и комплексную реконструкцию
Мы есть в YouTube и в Google News, в социальных сетях ВК, Одноклассники, Фейсбук, Tik Tok и Инстаграм. Хотите получать новостную рассылку? У вас есть новости: фото, видео? Наш номер в WhatsApp и Telegram 8-707-558-35-13. Отправляйте заявку, мы добавим ваш номер в рассылку.