В ближайшие трое суток в Казахстане ожидается резкое ухудшение и нестабильность погодных условий. Практически на всей территории республики прогнозируются осадки и опасные метеоявления.

По данным синоптиков, на большей части страны пройдёт снег, местами с метелью. На северо-западе, севере, востоке и в центральных регионах ожидается сильный снег. В западных и южных областях осадки будут выпадать в виде дождя и снега, а в горных районах юга и юго-востока Казахстана прогнозируется сильный снегопад.

Также по республике ожидаются туман, гололёд и усиление ветра, что может осложнить ситуацию на автодорогах и привести к ухудшению видимости.

Температурный фон будет неустойчивым. На северо-западе, севере, востоке и в центре страны температура воздуха резко колеблется — от 0…–5 до –18…–30 градусов. В Костанайской и Северо-Казахстанской областях в ночные часы морозы могут усилиться до –33…–35 градусов. На остальной территории Казахстана существенных изменений температурного режима не прогнозируется.

Жителям и гостям страны рекомендуется учитывать погодные условия при планировании поездок и соблюдать меры предосторожности.

Как работает схема обнала через потребительские кредиты в РК Многие казахстанцы покупают бытовую технику в рассрочку — оформить её просто, а условия потребкредитования остаются...

На кредитное жильё в Костанайской области направят не менее 30 млрд тенге Строительство кредитного жилья станет одним из ключевых приоритетов в Костанайской области на следующий год. На...