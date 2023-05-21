Опасные погодные явления по Казахстану на 22 мая

«Казгидромет» выпустил прогноз синоптической ситуации и штормовое предупреждение на 22 мая.

По прогнозам синоптиков, во многих областях республики ожидается гроза и дождь, в нескольких областях сохраняется высокая пожарная опасность, сообщает zakon.kz.

Прогноз синоптической ситуации и опасных явлений погоды по территории Казахстана на 22 мая

На большей части РК ожидается неустойчивый характер погоды, в связи с чем пройдут дожди с грозами, на юге и в горных районах юго-востока Казахстана ожидается сильный дождь, град. По республике ожидается усиление ветра, на западе и юге – пыльная буря.

Штормовое предупреждение по территории Казахстана на 22 мая

На юге Костанайской области сохраняется высокая пожарная опасность.

В горных районах Жетысуской области ожидается сильный дождь, на севере, юге, в центре, горных районах области – гроза, град. Ветер 15-20 м/с, в районе Алакольских озер 25 м/с.

В Талдыкоргане ожидается гроза. Порывы ветра при грозе достигнут 15-20 м/с.

В южной части Карагандинской области ожидается ночью гроза. Днем в западной части области порывы ветра до 18 м/с. На востоке области сохраняется высокая пожарная опасность.

В ночное время на юге и в горных районах Алматинской области ожидается сильный дождь, гроза и град. При грозе ветер будет иметь порывы от 17 до 22 м/с, иногда достигая 25 м/с.

В Алматы ожидается гроза с порывами ветра до 17 м/с. В Конаеве также прогнозируется гроза с порывами ветра от 17 до 22 м/с.

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