Опасные погодные явления по Казахстану на 22 мая

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«Казгидромет» выпустил прогноз синоптической ситуации и штормовое предупреждение на 22 мая.
По прогнозам синоптиков, во многих областях республики ожидается гроза и дождь, в нескольких областях сохраняется высокая пожарная опасность, сообщает zakon.kz.
Прогноз синоптической ситуации и опасных явлений погоды по территории Казахстана на 22 мая
На большей части РК ожидается неустойчивый характер погоды, в связи с чем пройдут дожди с грозами, на юге и в горных районах юго-востока Казахстана ожидается сильный дождь, град. По республике ожидается усиление ветра, на западе и юге – пыльная буря.
Штормовое предупреждение по территории Казахстана на 22 мая
На юге Костанайской области сохраняется высокая пожарная опасность.
В горных районах Жетысуской области ожидается сильный дождь, на севере, юге, в центре, горных районах области – гроза, град. Ветер 15-20 м/с, в районе Алакольских озер 25 м/с.
В Талдыкоргане ожидается гроза. Порывы ветра при грозе достигнут 15-20 м/с.
В южной части Карагандинской области ожидается ночью гроза. Днем в западной части области порывы ветра до 18 м/с. На востоке области сохраняется высокая пожарная опасность.
В ночное время на юге и в горных районах Алматинской области ожидается сильный дождь, гроза и град. При грозе ветер будет иметь порывы от 17 до 22 м/с, иногда достигая 25 м/с.
В Алматы ожидается гроза с порывами ветра до 17 м/с. В Конаеве также прогнозируется гроза с порывами ветра от 17 до 22 м/с.