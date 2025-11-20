На 20 ноября 2025 года синоптики предупреждают о неблагоприятных погодных условиях на республиканских автодорогах, сообщает «Казавтожол».
Местами осадки в виде дождя со снегом и снега прогнозируются в Костанайской, Алматинской, Северо-Казахстанской, Павлодарской областях, а также в области Жетісу.
Водителям рекомендуют:
-
снизить скорость и увеличить дистанцию;
-
избегать резких манёвров и торможений;
-
включать ближний свет фар и противотуманные огни при ухудшении видимости;
-
заранее проверить состояние зимних шин, тормозной системы, стеклоочистителей и уровень омывающей жидкости;
-
планировать маршрут с запасом времени и учитывать возможное замедление движения.
Просим учитывать ухудшение дорожных условий и строго соблюдать ПДД. Оперативную информацию о состоянии дорог и возможных ограничениях отслеживайте в официальных каналах дорожных служб.
