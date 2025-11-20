USD 519.41 EUR 600.85 RUB 6.41

Опасные трассы. Предупреждение для казахстанских водителей

На 20 ноября 2025 года синоптики предупреждают о неблагоприятных погодных условиях на республиканских автодорогах, сообщает «Казавтожол». 

Местами осадки в виде дождя со снегом и снега прогнозируются в Костанайской, Алматинской, Северо-Казахстанской, Павлодарской областях, а также в области Жетісу.

Водителям рекомендуют:

  • снизить скорость и увеличить дистанцию;

  • избегать резких манёвров и торможений;

  • включать ближний свет фар и противотуманные огни при ухудшении видимости;

  • заранее проверить состояние зимних шин, тормозной системы, стеклоочистителей и уровень омывающей жидкости;

  • планировать маршрут с запасом времени и учитывать возможное замедление движения.

Просим учитывать ухудшение дорожных условий и строго соблюдать ПДД. Оперативную информацию о состоянии дорог и возможных ограничениях отслеживайте в официальных каналах дорожных служб.



