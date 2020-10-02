Опасный аттракцион в Рудном демонтируют за счет бюджета

Суд возложил обязанность по демонтажу колеса обозрения в Рудном на городской отдел строительства, передает корреспондент Tengrinews.kz.

В январе этого года суд обязал демонтировать колесо обозрения в Рудном подрядчика ТОО «Алатаугорстрой» и отдел строительства акимата города Рудного. Но в ходе исполнительного производства выяснилось, что ни денег, ни работников в организации нет, она существует только на бумаге. А сам учредитель находится в бегах.

«С позицией судебного исполнителя мы согласились, 22 сентября были поданы заявления об изменении способа и порядка изменения решения суда, решение суда есть, его исполнять надо, должников двое, не только «Алатаугорстрой». Поэтому, раз они как строительная организация уже не существуют, кто-то же должен демонтировать. В принципе, других путей нет, только за счет бюджета», — пояснил руководитель ОО «Центр защиты прав потребителей города Рудного» Николай Гиньятов.

Исполняющий обязанности руководителя отдела строительства акимата Рудного просил отсрочить демонтаж аттракциона до конца октября 2021 года, но суд это заявление удовлетворил частично.

«Предоставить государственному учреждению «Отдел строительства акимата города Рудного» отсрочку исполнения решения Специализированного межрайонного экономического суда Костанайской области от 13 января 2020 года до 31 марта 2021 года. В остальной части в удовлетворении заявления отказать. Суд принимает во внимание, что проведение государственных закупок занимает больше времени, чем три месяца, в этой связи считает, что шести месяцев для решения всех вопросов государственному учреждению будет достаточно», — пояснила такое решение судья Марияш Жамалиева.

Теперь акимат Рудного должен организовать госзакупки на строительные работы с любой организацией, которая выполнит работы по демонтажу колеса обозрения.

«Все спрашивают, почему такая позиция, почему опять за счет бюджета. Честно говоря, я другого пути не вижу. Все говорят, пусть платят те, кто виноват, но на скамье подсудимых всего два человека и не осуждены. Но надо разумно как-то подходить. За действия госслужащих местных госорганов отвечает казна, это по закону так, решение суда о демонтаже должно быть исполнено. Другого пути и способа его демонтировать нет. Это государство должно быть озабочено вопросом, как вернуть награбленное с этого проекта, как возместить расходы государства, в том числе и на демонтаж», — рассказывает Николай Гиньятов.

Напомним, скандал вокруг рудненского колеса обозрения разразился в мае 2019 года, когда в ветреную погоду кабинки на аттракционе стали вращаться и переворачиваться. Позже случай с колесом обозрения прокомментировали в акимате Рудного.

«Колесо обозрения» в Рудном демонтировать — суд.

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