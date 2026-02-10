Сразу два происшествия с участием грузовых автомобилей были зафиксированы на дорогах Костаная 9 февраля.

Около 17:45 на перекрёстке улицы Камшат Доненбаевой и дороги, ведущей от ПЧСТР, легковой автомобиль столкнулся с автобетоносмесителем. Машина врезалась в заднюю часть спецтехники. После остановки транспортных средств на одной из полос движение на участке было существенно затруднено.

Ранее в этот же день сложности с дорожным движением возникли на проспекте Кобланды батыра. На перекрёстке с круговым движением из кузова грузового автомобиля КАМАЗ на проезжую часть выпали две железобетонные плиты.

Для устранения препятствий и восстановления движения на место происшествия был вызван автокран.

Информация о пострадавших не сообщается.

