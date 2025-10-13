В Костанайской области полицейские выявили 20 нелегальных перевозчиков за два дня

Всего за два дня операции «Перевозчик» полицейские зафиксировали 317 нарушенийсреди водителей, занимающихся пассажирскими перевозками. Главная цель рейдов — не наказание, а предотвращение опасных ситуаций на дорогах.

Среди нарушений — 44 случая навязчивого приставания к пассажирам, 7 пьяных за рулём, 8 выездов на встречную полосу. 25 авто были отправлены на штрафстоянку, часть из них — с иностранными номерами. 6 водителей лишились госномеров.

Особое внимание уделено нелегальным перевозчикам — их выявлено 20, двое из которых управляли авто с правым рулём. Один из таких случаев произошёл на трассе Костанай–Аулиеколь–Сурган: водитель Toyota Alphard, житель Астаны, вёз 6 пассажиров без соответствующего разрешения.

«Мы видим тревожную картину: люди выходят на маршрут без разрешений, нарушают правила и подвергают опасности жизни других. Наша задача — сделать пассажирские перевозки безопасными», — прокомментировала старший инспектор УМПС ДП Костанайской области Олеся Бабич.

Полиция призывает жителей региона быть бдительными и пользоваться только услугами официальных перевозчиков.

