В Костанае полицейские вышли к жителям с акцией «Приемная на дороге»

В центре города каждый мог задать вопросы полицейским — прямо на улице.

В Костанае в рамках республиканского оперативно-профилактического мероприятия «Безопасная дорога» прошла акция «Приемная на дороге». В самом сердце города — в Сити-центре — сотрудники Департамента полиции развернули специальную палатку, где каждый желающий мог напрямую пообщаться с представителями правоохранительных органов.

На выездной встрече с населением присутствовали сотрудники Управления местной полицейской службы, административной полиции, миграционной службы, а также представитель АО «НК КазавтоЖол».

— Наша главная цель — быть ближе к людям, услышать их вопросы, понять проблемы и найти пути их решения прямо на месте. Такие встречи — это возможность не только информировать, но и действовать оперативно, — подчеркнул заместитель начальника УМПС ДП Костанайской области Марат Сахратов.

Насущные вопросы: от светофоров до мусора

Жители активно подходили к сотрудникам и делились своими проблемами. Основные темы обращений касались дорожной безопасности, установки «лежачих полицейских», обустройства территории и нарушений общественного порядка.

80-летняя жительница улицы Баймагамбетова пожаловалась на шумных соседей и проблему с вывозом мусора. По её обращению Марат Сахратов сразу дал поручение на проверку фактов:

— Мы обязательно разберёмся и примем меры в рамках закона, — заверил он пенсионерку.

В полиции напомнили, что с начала года за нарушение тишины уже привлечено к ответственности почти 1500 человек. В соответствии с законодательством, за шум с 22:00 до 9:00 в будни и с 23:00 до 10:00 в выходные предусмотрен штраф в размере 5 МРП — это 19 660 тенге.

Также поступило обращение о несанкционированно открытому канализационному люку в садоводческом обществе «Химик». Информация была незамедлительно передана участковому инспектору, обслуживающему территорию.

Один из мужчин попросил рассмотреть установку пешеходного перехода по улице Баймагамбетова у здания «Автодома», а также установить светофор на пересечении Баймагамбетова и Железнодорожной в районе Мелькомбината. Как отметил заявитель, это поможет существенно повысить безопасность движения.

Будут работать и дальше

Марат Сахратов отметил, что такие выездные встречи планируется продолжать:

— Мы хотим не только напомнить гражданам о важности соблюдения правил дорожного движения и законодательства, но и услышать их, принять предложения и стать ближе к каждому. Это и есть суть принципа «Слышащего государства».

Подобные «мобильные приёмные» будут работать по всему региону в течение выходных — полицейские выберут наиболее оживлённые места и будут готовы выслушать и помочь каждому.

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