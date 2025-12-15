Опасный перекрёсток Назарбаева – Доненбаевой

Начальник управления полиции Костаная Булат Иманов рассказал о наиболее аварийных местах в городе и причинах роста числа ДТП. По его словам, отдельные участки улично-дорожной сети стабильно входят в число самых проблемных.

«У нас есть участки, где наиболее часто совершаются ДТП. Вот возьмём, например, ул. Назарбаева – ул. Доненбаевой. Там у нас очень много ДТП», – отметил он.

Недисциплинированность водителей и спешка

Основной причиной аварийности, как подчеркнул Иманов, остаётся поведение самих водителей.

«Вся причина в том, что водители у нас сами недисциплинированы, вопрос в спешке, несоблюдении скоростного режима, либо несоблюдении дистанции», – сказал начальник управления полиции.

Статистика нарушений: дистанция и манёвры

Булат Иманов привёл конкретные цифры по наиболее распространённым нарушениям.

«К примеру, у нас 35% всех ДТП, которые происходят в городе, — это именно несоблюдение дистанции. 20% ДТП — это нарушение правил маневрирования перекрёстков, когда водители не пропускают, и тем самым совершается ДТП», – уточнил он.

В полиции подчёркивают, что снижение аварийности напрямую зависит от дисциплины водителей и соблюдения базовых правил: скоростного режима, дистанции и правил проезда перекрёстков.

