Опасный перекресток. В полиции Костаная назвали самые аварийные участки

— Сегодня, 09:00
Фото пресс-службы ДП

Опасный перекрёсток Назарбаева – Доненбаевой

Начальник управления полиции Костаная Булат Иманов рассказал о наиболее аварийных местах в городе и причинах роста числа ДТП. По его словам, отдельные участки улично-дорожной сети стабильно входят в число самых проблемных.

«У нас есть участки, где наиболее часто совершаются ДТП. Вот возьмём, например, ул. Назарбаева – ул. Доненбаевой. Там у нас очень много ДТП», – отметил он.

Недисциплинированность водителей и спешка

Основной причиной аварийности, как подчеркнул Иманов, остаётся поведение самих водителей.
«Вся причина в том, что водители у нас сами недисциплинированы, вопрос в спешке, несоблюдении скоростного режима, либо несоблюдении дистанции», – сказал начальник управления полиции.

Статистика нарушений: дистанция и манёвры

Булат Иманов привёл конкретные цифры по наиболее распространённым нарушениям.
«К примеру, у нас 35% всех ДТП, которые происходят в городе, — это именно несоблюдение дистанции. 20% ДТП — это нарушение правил маневрирования перекрёстков, когда водители не пропускают, и тем самым совершается ДТП», – уточнил он.

В полиции подчёркивают, что снижение аварийности напрямую зависит от дисциплины водителей и соблюдения базовых правил: скоростного режима, дистанции и правил проезда перекрёстков.



