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«Опасный препарат». Информацию прокомментировали в управлении здравоохранения Костанайской области

Фотография для новости "Опасный препарат". Информацию прокомментировали в управлении здравоохранения Костанайской области

pixabay.com

Пресс-служба управления здравоохранения акимата Костанайской области сообщает, что в мессенджерах WhatsApp распространяется информация о случаях летального исхода после применения инъекций лекарственного препарата Цефтриаксон.

«Предупреждаем, что данная информация является недостоверной. В медицинских организациях Костанайской области данные случаи не зарегистрированы. Также сообщаем, что за размещение и распространение ложной информации в средствах массовой информации, на интернет-ресурсах, на порталах открытых данных или иными способами, предусмотренными законодательством Республики Казахстан, предусмотрена ответственность согласно статье 274 УК РК», — говорится в сообщении управздрава.

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