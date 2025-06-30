Прокуратура города Костанай организовала показательный судебный процесс с целью профилактики правонарушений

16 июня по инициативе прокуратуры города Костанай в суде №2 проведено открытое судебное заседание по уголовному делу в отношении серийного вора.

Следствием установлено, что гражданин с помощью болтореза срезал велозамки, затем скрылся с места преступления на похищенном велосипеде. От действий серийного вора пострадало 13 жителей города, которым до настоящего времени не погашен причинённый ущерб.

18 июня вынесен обвинительный приговор.

Суд признал его виновным и назначил наказание в виде 3 лет 4 месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в учреждении уголовно-исполнительной системы максимальной безопасности, а также признал в действиях осужденного опасный рецидив преступлений. В качестве слушателей в процессе участвовали студенты колледжа. Это стало частью профилактической работы прокуратуры, направленной на формирование правового мышления и неприятия преступного образа жизни среди молодёжи.

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