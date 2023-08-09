Опасный сироп от простуды: продают ли его в Казахстане

pixabay.com
В ВОЗ сообщили, что на территории Ирака обнаружена партия препарата, содержащая в себе токсины.
«Результаты лабораторных исследований выявили, что в составе препарата в недопустимо высокой концентрации содержатся диэтиленгликоль (0,25 процента) и этиленгликоль (2,1 процента). Предельная допустимая концентрация как диэтиленгликоля, так и этиленгликоля составляет не более 0,1 процента», — сообщили в ВОЗ.
Cold Out — это сироп, содержащий в своем составе комбинации парацетамола и хлорфенирамина, применяется для лечения и облегчения симптомов простуды и аллергии..
«Сироп Cold Out не зарегистрирован в Республике Казахстан, а также не реализуется в оптовом и розничном сегменте. Согласно информации на упаковке, сироп произведён индийской лабораторией FOURRTS по заказу компании DABILIFE PHARMA PVT. LTD. — INDIA. В государственном реестре лекарственных средств и медицинских изделий Республики Казахстан от данного производителя препараты отсутствуют», — уточнили в Минздраве.
ВОЗ предупреждает, что при употреблении внутрь диэтиленгликоль и этиленгликоль токсичен для человека и может привести к смертельному отравлению.
В случае обнаружения лекарственного препарата Cold Out на территории РК, будут предприняты меры в соответствии с законодательством.