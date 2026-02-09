Сегодня, 9 февраля 2026 года, Министерство внутренних дел Казахстана выступило с предупреждением для граждан в связи с оксидом азота, более известным как «веселящий газ», передает Zakon.kz.

Председатель Комитета по противодействию наркопреступности МВД РК Данияр Мейрхан напомнил, что с 1 января в стране действует уголовная ответственность за незаконный оборот сильнодействующих веществ, в том числе оксида азота.

По его словам, оксид азота является сильнодействующим веществом немедицинского назначения, которое оказывает разрушительное влияние на нервную систему, может вызывать тяжелые отравления, приводить к инвалидности и даже смерти. В МВД подчеркнули, что любые попытки незаконного хранения, перевозки, распространения или сбыта данного вещества будут жестко пресекаться.

Данияр Мейрхан также сообщил, что с начала текущего года правоохранительными органами выявлено 23 подобных факта. В ходе оперативных мероприятий изъято более 1,5 тысячи баллонов с оксидом азота, а также две автоцистерны. По всем выявленным случаям возбуждены уголовные дела.

