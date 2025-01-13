В Костанайской области с помощью программы «Коргау – опасный водитель» был зафиксирован случай, когда иностранец за один месяц 24 раза превысил допустимую скорость.

Сотрудник полиции, получив информацию об «опасном водителе», сможет принять предупредительные меры до совершения непоправимого.

В случае с нарушителем из ближнего зарубежья, который управлял автомобилем марки Hyundai, программа зафиксировала 24 превышения скорости за декабрь 2024 года. Общая сумма наложенных штрафов составила почти 850 тысяч тенге.

К слову, с помощью «Коргау» за прошедший год в регионе полицейскими было остановлено около 6 тысяч водителей, которым были вручены уведомления о нарушениях. Кроме того почти 300 автомобилей злостных нарушителей были помещены на специализированные стоянки.

Сотрудники полиции напоминают, что такие цифровые решения помогают оперативно выявлять правонарушителей и предупреждать возможные аварийные ситуации на дорогах.

«Коргау» представляет собой цифровое решение для повышения эффективности автоматического мониторинга дорожного движения.

В ней интегрированы возможности камер Центров оперативного управления и мобильных приложений МВД, откуда сведения поступают на планшеты сотрудников, что позволяет выявлять в режиме реального времени автомобили:

с подложными государственными регистрационными номерами;

непрошедшие технический осмотр;

используемые без страхового полиса;

разыскиваемые по ориентировкам, в том числе злостных нарушителей правил дорожного движения с задолженностями по штрафам;

совершившие более двух нарушений в течение 10 минут.

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