В Костанайской области с помощью программы «Коргау – опасный водитель» был зафиксирован случай, когда иностранец за один месяц 24 раза превысил допустимую скорость.
Сотрудник полиции, получив информацию об «опасном водителе», сможет принять предупредительные меры до совершения непоправимого.
В случае с нарушителем из ближнего зарубежья, который управлял автомобилем марки Hyundai, программа зафиксировала 24 превышения скорости за декабрь 2024 года. Общая сумма наложенных штрафов составила почти 850 тысяч тенге.
К слову, с помощью «Коргау» за прошедший год в регионе полицейскими было остановлено около 6 тысяч водителей, которым были вручены уведомления о нарушениях. Кроме того почти 300 автомобилей злостных нарушителей были помещены на специализированные стоянки.
Сотрудники полиции напоминают, что такие цифровые решения помогают оперативно выявлять правонарушителей и предупреждать возможные аварийные ситуации на дорогах.
«Коргау» представляет собой цифровое решение для повышения эффективности автоматического мониторинга дорожного движения.
В ней интегрированы возможности камер Центров оперативного управления и мобильных приложений МВД, откуда сведения поступают на планшеты сотрудников, что позволяет выявлять в режиме реального времени автомобили:
- с подложными государственными регистрационными номерами;
- непрошедшие технический осмотр;
- используемые без страхового полиса;
- разыскиваемые по ориентировкам, в том числе злостных нарушителей правил дорожного движения с задолженностями по штрафам;
- совершившие более двух нарушений в течение 10 минут.